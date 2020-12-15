 Erdoğan: Yaptırımlar egemenlik haklarımıza saldırı | TÜRKİYE | DW | 16.12.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan: Yaptırımlar egemenlik haklarımıza saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin CAATSA yaptırımlarını eleştirerek, amacın Türkiye'nin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü kesmek ve Türkiye'yi bağımlı kılmak olduğunu savundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na (SSB) yönelik ilan ettiği yaptırımlarla ilgili olarak "Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır" dedi.

ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası’nın (CAATSA) 231’inci maddesi uyarınca Washington'ın ilan ettiği yaptırımlar, SSB'ye mal ve teknoloji alanlarında ihracat lisansı verilmesini yasaklıyor. Yaptırımlar uyarınca SSB, hem ABD hem ABD’nin paydaşı olduğu uluslararası finans kuruluşlarından kredi, mali destek alamayacak. Ayrıca SSB Başkanı İsmail Demir ve S-400’lerin alımında rol oynamış başkanlığın üç üst düzey yetkilisi de yaptırım listesine dahil edildi. 

"İlk kez Türkiye'ye uygulandı"

Erdoğan, CAATSA'nın ilk kez bir NATO üyesi olarak Türkiye'ye uygulandığını belirterek "Bu sistemleri almak için şartlarımızın hiçbirini karşılamayan ABD, ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir" değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı, yaptırımların asıl amacının "Türkiye'nin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek Türkiye'yi bağımlı hale getirmek" olduğunu savundu.

SSB Başkanı İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacaklarını söyleyen Erdoğan, "Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız… Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız" dedi.

DW/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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