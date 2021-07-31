Erdoğan yangın bölgesine yapılacak yardımları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Manavgat'ta yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yangından etkilenen bölgelere yapılacak yardımlar konusunda,"Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir.Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak" dedi.

Erdoğan ayrıca yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde faizsiz esnaf kredisi ve KOSGEB acil desteğinin verileceğini ve 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacağını bildirdi. Erdoğan, afet bölgesindeki evlerin, bir yıl içerisinde yöresel mimariye uygun şekilde tüm müştemilatı ile tamamlanacağını söyledi.

Erdoğan, vergilerin, SGK primlerinin ve ödemelerin erteleneceğini belirtti: "Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek."

Yangının bilançosu

Erdoğan, ilk tespitlere göre 16 mahallenin yangından zarar görürdüğünü ve bazı mahallelerin boşaltıldığını belirtti. Hasar gören konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmaların yürütüleceğini belirten Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

"Tekrar ağaçlandırmak görevimizdir”

Yangın etkilenen bölgelere ilişkin Erdoğan, "Anayasa'mızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak, yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir" ifadelerini kullandı ve yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilk yağmurlarla birlikte başlanacağını bildirdi.

"THK filosunu ve teknolojisini yenileyemedi"

Orman teşkilatının ülke genelinde 4 bin 300 araç ve 21 binin üzerinde personel ile görev yapmakta olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Son üç günde 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 9 İHA, 660 arazöz, 65 iş makinesi, 117 itfaiye aracı, 31 ambulans görev yapmıştır. Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık. Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır."

Erdoğan ayrıca, "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi uzun yıllardır bu görevi yürüten THK'nin filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır” dedi.

DW/AI, JD

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