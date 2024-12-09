Türkiye Yayladağı Sınır Kapısı'nı açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar yaptı. "Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarının Beşar Esad rejimi tarafından küstahça reddedildiğini ve Türkiye'nin uzattığı elin değerinin bilinmediğini" söyleyen Erdoğan, "kanla, zulümle, baskıyla ve zorbalıkla ayakta kalan Baas diktatörlüğünün tamamen çöktüğünü" ifade etti.

Suriye'de istikrar sağlandıkça "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" geri dönüşlerin artacağını da dile getiren Erdoğan, "Az değil dört buçuk milyon Suriyeli evimizde misafir oldu. Bir dönem nüfusu 3,7 milyona ulaşan ancak şimdi sayıları 2,9 milyona düşen Suriyeli muhacirlere 13 yıl boyunca biz ev sahipliği yaptık. Bunu da inancımız ve komşuluk hukukumuzun gereği olarak memnuniyetle yerine getirdik. Suriyeli kardeşlerimizin 13 yıldır süren vatan hasreti inancım odur ki artık yavaş yavaş son bulacaktır" dedi.

Erdoğan, "şimdiden emareleri görmeye başlanan yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla" Yayladağı Hudut Kapısı'nı da geçişlere açtıklarını söyledi.

Erdoğan, muhalefet partilerine de eleştiriler yöneltti. "Ana muhalefetin eski ve yeni yönetimine, devrik Şam rejiminin yasını tutmaktan vazgeçip Suriye halkının sevincine ortak olmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, eleştirilerini "Zalim Esed rejimiyle beraber ülkemizde mülteci düşmanlığını körükleyen necis zihniyet de kaybetmiştir" diye sürdürdü.

PKK'nın Suriye'deki uzantılarının ve IŞİD'in Türkiye'nin muhatabı olmadığını söyleyen Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün mutlaka ama mutlaka korunması gerekiyor" dedi.

"Türkiye'nin başka bir ülkenin toprağında gözü yoktur. Sınır ötesi harekâtlarımızın yegâne amacı vatanı ve vatandaşlarımızı terör saldırılarından korumaktır" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün itibarıyla artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır" diye ekledi.

DW,ANKA/HS,CÖ

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