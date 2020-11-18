 Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor | TÜRKİYE | DW | 18.11.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın yeni yönetim altında alacağı ilk faiz kararı öncesinde yatırımcıyı yüksek faize ezdirmek istemediklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz, sizler bu işin içindesiniz,  istihdam üretebilir miyiz, mümkün değil, peki üretim yapabilir miyiz, o da mümkün değil, peki ihracata yönelik ciddi adımlar atabilir miyiz, o da mümkün değil" ifadelerini kullanarak, "Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız laızm ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor" dedi. Erdoğan faizler yükseldiği zaman yatırımların ve istihdam artışının mümkün olmadığını kaydederek, bunun için ekonomi dünyasıyla istişareye önem verdiklerini kaydetti.

Erdoğan'ın faizle ilgili açıklamaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun  yarın yapacağı toplantının öncesinde geldi. Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan Murat Uysal'ı alarak yerine atadığı Naci Ağbal'ın başkanlık edeceği yarınki toplantıda bankanın faiz artışı yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde çeşitli platformlarda yaptığı konuşmalarda enflasyon hedeflemesi, fiyat istikrarı, yapısal reform ve hukuk güvencesi kavramlarıyla uluslararası yatırımcılara ekonomi politikasında değişikliğe gidileceğine dair mesajlar vermişti.

Erdoğan TOBB toplantısında yaptığı konuşmada ayrıca, "Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Bir süredir çalışmalarını sürdürdüğümüz hukuk ve ekonomi reformları işte bu yeni dönemin hazırlıklarıdır" ifadesini kullanarak, "Yerli ve uluslararası yatımcılar için her anlamda en uygun şartları sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

"Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu" diyen Erdoğan, "Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimizdir. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır" şeklinde konuştu.

DW/ SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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