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Erdoğan, YÖK'e 5 üye 20 üniversiteye rektör atadı

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'e 5 üye 20 üniversiteye de rektör ataması yaptı. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Resmi Gazete'nin internet sayfası
Fotoğraf: ANKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) 5 üye, 20 üniversiteye de rektör ataması yaptı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre YÖK üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün seçildi.

Eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanı Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

Üniversite rektörlüklerine yapılan atamaların tamamı şöyle:

"Adıyaman Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Aksaray Üniversitesi'ne Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Amasya Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Giresun Üniversitesi'ne Prof. Dr. Yılmaz Can, Hitit Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İstanbul Üniversitesi'ne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Karabük Üniversitesi'ne Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kastamonu Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kırşehir Ahi Devran Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Koç Üniversitesi'ne Prof. Dr. Metin Sitti, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne Prof. Dr. Rana Kibar, Ordu Üniversitesi'ne Prof. Dr. Orhan Baş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Sinop Üniversitesi'ne Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Saltan, Yozgat Bozok Üniversitesi'ne Prof. Dr. Evren Yaşar."

ANKA / EC, ET

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