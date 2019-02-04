Erdoğan ve Tsipras'tan ortak basın toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ı Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

İki lider basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ege denizinin güvenliği, Kıbrıs, ticari konular, enerji alanında işbirliği, dini azınlıklar, mülteciler ve terörle mücadele konuları mercek altına alındı. Erdoğan ve Tsipras, yaptıkları görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

"Düzensiz göçle mücadelenin" ikili ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturduğunu kaydeden Erdoğan, "Türkiye olarak imkanlarımızın üstünde bir yükü taşıyoruz. Suriye ve Irak olmak üzere yaklaşık 4 milyon mülteci ülkemizdedir. Şu ana kadar yaptığımız harcamalar 35 milyar doları aşmış vaziyette" diye konuştu.

Erdoğan Tsipras'ı Ankara'da ağırladı

Türkiye ile AB arasında varılan mülteci geri kabul anlaşmasına değinen Erdoğan, "18 Mart mutabakatı da yeni göç akınları bakımından caydırıcı bir rol oynadı. Türkiye, geri kabul de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. Ancak yeni kabul mekanizmasının AB tarafında sağlıklı bir şekilde uygulanamadığını da görüyoruz. AB, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart mutabakatından doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir. Biz nasıl sözlerimizi tutuyorsak, AB tarafının da ahdine vefa göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Mülteci krizinin patlak verdiği "2015 ve 2016 yıllarında Türkiye ile Yunanistan'ın çok iyi bir işbirliği" sergilediğini kaydeden Tsipras ise, "Son derece önemli bir krizin üstesinden gelme konusunda çok önemli bir işbirliği gerçekleştirdik" diye konuştu.

Yunanistan'a sığınan askerler

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a sığınan sekiz askere değinen Erdoğan, "Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir" diye konuştu. Erdoğan, "Fetöcü darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk. Bu konuda komşumuz Yunanistan'dan daha fazla işbirliği bekliyoruz" dedi. Erdoğan, terörle mücadelenin "komşuluk ve müttefiklik" çerçevesinde ele alınması gerektiğini söyledi.

Tsipras ise, "Bu askerler ile ilgili Yunanistan yargısı net kararlar aldı. Yunanistan bir hukuk devleti olarak yargının aldığı kararlara saygı göstermek durumundadır" diye konuştu. Tsipras, "Yunanistan'da darbecileri kabul etmekten hoşnut değiliz" dedi.

"Gerginliği azaltmalıyız"

Başbakan Tsipras, Türkiye ile Yunanistan arasında "önemli ve samimi bir diyaloğun" mevcut olduğunu vurguladı. Son yıllarda Türk-Yunan ilişkilerinde "pozitif bir gündem oluşturmayı başardıklarını" kaydeden Tsipras, Yunanistan hava sahasının ihlallerinde tespit edilen artışlar ve Yunanistan'a sığınan Türk askerleri çerçevesinde bu pozitif seyrin sekteye uğradığını söyledi. Tsipras, Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunlara "barışçıl çözümler bulmak için çaba harcamayı sürdürdüklerini" kaydetti. Tsipras, "Sayın Cumhurbaşkanı ile işbirliğimizi güçlendirmek konusunda mutabık kaldık" dedi. Tsipras, "Ege Denizi'nde gerginliğin azaltılması konusunda diyaloğun" önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Kıbrıs'la ilgili olarak, "Ortak bir vizyon, yol haritası belirlenmelidir. Neyin nasıl müzareke edileceği net olmalıdır" dedi. Tsipras ise aynı konuya ilişkin, "Kıbrıs müzakerelerinde çözüme çok yaklaştık. Ancak malesef ülkenizdeki talihsiz darbe girişimi ortaya çıktı. Bu gelişmeler bizim pozitif yönde ilerlememize engel teşkil etti" diye konuştu.

Başbakan Tsipras, Çarşamba günü İstanbul'a giderek Fener Rum Patriki Bartholomeos ile birlikte Heybeli Adasındaki Ruhban okulunu ziyaret edecek. Tsipras, 1972'de kapatılan Ruhban Okulunu ziyaret edecek olan ilk Yunan Başbakanı sıfatını kazanacak.

DW/BÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe