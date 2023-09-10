Erdoğan ve Sisi Hindistan'da görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Delhi'de G20 özel davetlisi olarak bulunan Mısırlı mevkidaşı Sisi ile ikili görüştü. Erdoğan Sisi'ye, "yeni bir döneme" girdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'nin Hindistan'da bir araya geldiği bildirildi.

G20 zirvesinin davetlileri olarak Yeni Delhi'de bulunan liderler, Pazar günü ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre liderler görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları masaya yatırırken, Türkiye ile Mısır arasında enerji iş birliği konusu hakkında da görüş alışverişi yaptı.

Açıklamaya göre, görüşmede Sisi'ye, Ankara ile Kahire arasında "yeni bir döneme" girildiğini söyleyen Erdoğan, Mısırlı mevkidaşına ikili ilişkilerin "hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını" da dile getirdi. Söz konusu açıklamada ayrıca, "Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi" denildi.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 2013 yılında Sisi liderliğinde gerçekleştirilen askeri darbeden bu yana gergindi. Sisi'nin liderlik ettiği askeri darbe, Erdoğan'ın desteklediği Müslüman Kardeşler hareketinin temsilcisi Muhammed Mursi'nin devrilmesi ile sonuçlanmış, Erdoğan da darbeden sonra Sisi hakkında, "tiran", "katil" ve "darbeci" ithamlarında bulunmuştu.

Mısır ve Türkiye, bu gerilimli on yılın ardından, Temmuz 2023'te karşılıklı olarak büyükelçi atamış ve diplomatik ilişkileri normalleştirme yönünde tarihi bir adım atmıştı. Bu gelişmeden birkaç ay önce, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'ye gerçekleştirdiği geçmiş olsun ziyareti, 10 yıl sonra bir ilk olmuştu.

Erdoğan, Pazar sabahı aynı zamanda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de birer görüşme gerçekleştirdi.

DW,Reuters / BÜ,ET

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