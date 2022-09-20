Erdoğan ve Scholz New York'ta görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz BM'de bir araya geldi. Scholz Erdoğan ile Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda ortak bir görüş benimsediklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz ve Erdoğan'ın BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri çerçevesinde karşılıklı istişarelerde bulunmak maksadıyla bir araya geldiklerini belirterek, iki liderin ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna savaşı hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz görüşmeden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Scholz, "Öncelikle, Türkiye ile birlikte, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaştan endişe duyuyoruz. Doğal olarak, tahıl ihracatı konusunda varılan anlaşmanın tehlikeye girmemesi gerektiğini konuştuk. Son zamanlarda, Rusya'nın yakında bu ihracatı durdurmaya çalışacağı gibi bazı açıklamalar yapıldı. İkimiz de şunu açıkça söylüyoruz: Bu olmamalı. Bu anlayış her zaman devam etmelidir. Bunun için de çok açık bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

ŞİÖ'ye katılma girişimi rahatsız edici

Scholz'a, geçtiğimiz hafta Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Özbekistan'daki zirvesine katılan Erdoğan'ın, bu örgüte üyelik konusundaki açıklamaları hakkındaki görüşü de soruldu.

Scholz bu soruyu, "Bunun (ŞİÖ) dünyada iyi bir birlikteliğe çok önemli katkı sağlayan bir organizasyon olmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden gelişmeler ve tartışmalar beni çok rahatsız ediyor. Ama sonuçta bizi burada ortaklaşa harekete geçiren, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırı savaşında başarılı olmaması gerektiği konusunda anlaşmamız önemli" diyerek yanıtladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Scholz, Ukrayna'daki ayrılıkçıların Rusya'ya ilhak için referandum kararı almalarını da eleştirdi.

"Rusya birliklerini geri çekmeli" diye konuşan Scholz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, demokrasi ve egemenliğini savunmak için her türlü hakka sahip ollduğunu söyledi.

Scholz, Ukrayna'daki referandumların geçerli olamayacağını belirterek, "Bu konuda Ukrayna'yı destekliyoruz ve bu nedenle bu sözde oylamaların kabul edilemeyeceği, uluslararası hukuk ve uluslararası toplumun uzlaştığı anlayışlarla desteklenmediği çok, çok açık. Bunlar emperyalist saldırganlığa yönelik girişimlerdir" dedi.

Erdoğan da BM Genel Kurul Salonunda yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik ülkesinin çalışmalarından söz etmiş, diplomatik çözüm çağrısında bulunurken, ayrılıkçıların referendum girişimlerini eleştirmişti.

DW/TY,BK