Erdoğan ve Reisi'den ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Ankara'da resmi törenle karşıladı.

İkili görüşmenin ardından Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na geçildi. Anlaşmaların imza töreninin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Reisi ile Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı ortak basın toplantısında, terörle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek İran ile 10 yeni anlaşmaya imza atıldığını kaydetti.

Sözlerine 3 Ocak'ta Kirman'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde İran'ın yanında olduğunu belirterek başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugünkü görüşmelerimizde de somut iş birliği alanları ile Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık. Terörle mücadeleden enerjiye, ticaretten eğitime ikili gündemimizde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Konseyimizin geçmiş toplantılarında aldığımız kararların takibini yaptık. İran ile yıllık 30 milyar dolar ticaret hedefimiz bağlamında özellikle koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydettik."

Erdoğan ayrıca 10 yeni anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Bu suretle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik" dedi.

Reisi: Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimiz

Basın toplantısında konuşan İbrahim Reisi ise Türkiye'nin güvenliğine önem verdiklerini belirterek "Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimiz, bölge ülkelerinin güvenliği bizim güvenliğimizdir ve bölgede herhangi birinde en ufak bir güvensizliği bütün bölge için güvensizlik olarak görüyoruz. Biz terörizmle mücadelede çok kararlıyız" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomi konularında ve ticaret alanlarında bugüne kadar attığımız adımların devamında ilişkilerimizin ticari ve ekonomik seviyesini geliştirmeyi amaçlıyoruz. İlk adımda da ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarmayı hedefledik.Doğal gaz, petrol olmak üzere dost ve kardeş ülke olan Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirme kararı aldık. Bunun imkânı da mevcuttur. Ulaşım yolları hususunda toplantımızda bu alanda da daha fazla adım atmayı amaçladık. Bir diğer önemli konu da terör ile mücadele, uyuşturucu ile mücadele ve organize suçlar ile mücadele hususundaki iş birliği hususunda da irademizi gösterdik. Biliyorsunuz biz terörizmle mücadele konusunda önemli adımlar attık. İran İslam Cumhuriyeti terörizmle mücadele hususunda herhangi bir tereddütte bulunmamıştır."

ANKA/TY,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?