 Erdoğan ve Putin′den Moskova zirvesi | DÜNYA | DW | 01.03.2020

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DÜNYA

Erdoğan ve Putin'den Moskova zirvesi

Kremlin, Rusya lideri Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Mart ya da 6 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmesinin beklendiğini açıkladı.

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart ya da 6 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un açıklamaları, İnterfaks haber ajansı tarafından aktarıldı. Peskov, görüşmelerin kolay olmadığını ancak her iki liderin de İdlib sorununun çözümüne odaklanılması konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Otuzdan fazla Türk askerinin hayatını kaybettiği İdlib saldırısının ardından ilişkileri gerilen iki ülkenin dışişleri bakanları da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bu görüşmede, Erdoğan-Putin buluşmasına yönelik hazırlıkları ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Çavuşoğlu Suriye krizinin çözümü konusundaki anlaşmaların uygulanmasına dair diyaloğun etkinliğinin artırılması dâhil iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için "olumlu bir atmosfer" oluşturulması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

DW,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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