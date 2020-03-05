 Erdoğan ve Putin′den İdlib′de ateşkes ilanı | DÜNYA | DW | 05.03.2020

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Erdoğan ve Putin'den İdlib'de ateşkes ilanı

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'daki altı saatlik görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İdlib'de ateşkes anlaşmasına vardıklarını açıkladı. 

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Önce ikili ardından heyetler arası görüşme dahil Moskova'da altı süren İdlib buluşmasından ateşkes kararı çıktı.

Görüşmeler sonrasında düzenlenen basın toplantısında ilk konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugünkü istişareler sonucunda ortak bir belge hazırlandığını belirterek uzlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Putin, bu belgenin İdlib bölgesinde çatışmaları durduracağını ve sivillerin acılarına son vermesine yardımcı olacağını söyledi.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu gece ateşkesin yürürlüğe gireceğini söyledi.

Erdoğan, Erdoğan, 'Öncelikle en kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek ardından birlikte kararlaştıracağımız adımları süratle atacağız. Bu gece 00:01'de ateşkes yürürlüğe girecek' dedi.

Ayrıntılar geliyor... 

DW/ JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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