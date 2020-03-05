Erdoğan ve Putin'den İdlib'de ateşkes ilanı

İdlib için gözler Erdoğan ve Putin'de

İdlib'de tırmanan gerginlikle ilgili söz şimdi Erdoğan ve Putin'de. Moskova'da bir araya gelecek olan iki lider İdlib'deki çatışmaları ve sığınmacı krizini masaya yatıracak. Uzmanlar görüşmeden uzlaşma bekliyor. (04.03.2020)