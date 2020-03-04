Erdoğan ve Putin'den İdlib'de ateşkes ilanı

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'daki altı saatlik görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İdlib'de ateşkes anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
Önce ikili ardından heyetler arası görüşme dahil Moskova'da altı süren İdlib buluşmasından ateşkes kararı çıktı. Görüşmeler sonrasında düzenlenen basın toplantısında ilk konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugünkü istişareler sonucunda ortak bir belge hazırlandığını belirterek uzlaşmaya vardıklarını duyurdu. Putin, bu belgenin İdlib bölgesinde çatışmaları durduracağını ve sivillerin acılarına son vermesine yardımcı olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu gece ateşkesin yürürlüğe gireceğini söyledi. Erdoğan ateşkesin bu gece 00.00'de başlayacağını da dile getirdi.
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DW/ JD,HS
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Moskova'da gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlib'de yeni bir ateşkes sağlanması ve Türkiye'nin oluşturmak istediği güvenli bölgenin sınırlarının müzakere edilmesi bekleniyor. (05.03.2020)
İdlib'de tırmanan gerginlikle ilgili söz şimdi Erdoğan ve Putin'de. Moskova'da bir araya gelecek olan iki lider İdlib'deki çatışmaları ve sığınmacı krizini masaya yatıracak. Uzmanlar görüşmeden uzlaşma bekliyor. (04.03.2020)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Avrupa'nın mülteci sorunu çözülsün diye İdlib'de teröristlere karşı yürüttüğümüz savaşı durduracak değiliz" diye konuştu. Putin de Merkel'le İdlib'i görüştü. (03.03.2020)