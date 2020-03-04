Erdoğan ve Putin'den İdlib'de ateşkes ilanı

Önce ikili ardından heyetler arası görüşme dahil Moskova'da altı süren İdlib buluşmasından ateşkes kararı çıktı. Görüşmeler sonrasında düzenlenen basın toplantısında ilk konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugünkü istişareler sonucunda ortak bir belge hazırlandığını belirterek uzlaşmaya vardıklarını duyurdu. Putin, bu belgenin İdlib bölgesinde çatışmaları durduracağını ve sivillerin acılarına son vermesine yardımcı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu gece ateşkesin yürürlüğe gireceğini söyledi. Erdoğan ateşkesin bu gece 00.00'de başlayacağını da dile getirdi.

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DW/ JD,HS

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