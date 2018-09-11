 Erdoğan ve Putin İdlib′i konuşacak | TÜRKİYE | DW | 14.09.2018

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TÜRKİYE

Erdoğan ve Putin İdlib'i konuşacak

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye konusunda görüşeceğini söyledi.

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İdlib ile ilgili diplomasi trafiği yoğunlaşıyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıları durdurmak için Türkiye'nin İran ve Rusya başta olmak üzere temaslarını sürdüreceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyledi.

Resmi ziyaret için gittiği Pakistan'da mevkidaşı ile basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Şam rejiminin muhaliflerin son kalesi olarak nitelendirilen İdlib’e olası bir operasyonu ile ilgili olarak Türkiye'nin saldırıları durdurmak için ikili düzeyde İran ve Rusya ile üçlü düzeyde Tahran zirvesinde çaba sarf ettiğini ve diplomatik temaslarını devam ettiğini söyledi.

Bakan, Suriye'de terör örgütleriyle mücadele konusunda herkesle işbirliğine hazır olduklarını söyleyerek "Temaslarımızı devam ettireceğiz ve önümüzdeki günlerde İran ve Rusya ile de görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Zaten Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Erdoğan Putin ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. BM'de de bu konudaki çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.  

Deutschland, Solinge: Portraitfoto Mevlüt Cavusoglu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Göç akını endişesi

Türkiye, Rusya ve İran geçen hafta Tahran'da biraraya gelerek İdlib'deki gelişmeleri değerlendirmişti. Erdoğan'ın
önümüzdeki hafta da BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere New York'a gideceği bildirildi. 

Türkiye yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'de Suriye ordusunun düzenlemeyi planladığı askeri operasyonunun sınırına yönelik yeni göç dalgalarına neden olacağı ve sivil ölümlerine neden olacağı gerekçesiyle İdlib'e yönelik kapsamlı bir askeri operasyona karşı çıkıyor.

rtr/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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