Erdoğan ve Putin İdlib’de silahsız bölge için uzlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin en önemli gündem maddesi İdlib oldu. Erdoğan ve Putin, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından yaptıkları basın açıklamasında, İdlib’de silahlardan arındırılmış bir bölgenin oluşturulması konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede Suriye’nin İdlib vilayetinde, "15 Ekim’de bir silahsızlanma bölgesi kurmaya karar verdiklerini” açıkladı. Putin, bu bölgenin "15 ila 20 kilometrelik” bir alanı kapsayacağını da sözlerine ekledi. "Erdoğan'ın teklifi ile ağır silahların da çekilmesi kararını aldıklarını” belirten Putin, bütün silahlı muhaliflerin bölgeden çekileceğini ifade etti. Putin, bölgede kontrolün Rus ve Türk askerler tarafından ortaklaşa yapılacağını söyledi.

Rusya ile koordineli devriye faaliyeti

Putin ile yaptığı görüşmede İdlib konusunda "çok önemli mesafe katettiklerini” belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalifler ve rejim kontrolündeki alanlar arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasını kararlaştırdık” şeklinde konuştu. "Muhaliflerin bulundukları alanda kalmaya devam edeceklerini” belirten Erdoğan, "Buna karşılık radikal grupların söz konusu alanda faaliyet göstermemelerini” sağlayacaklarını vurguladı. Erdoğan, "Rusya’nın İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmayacağını temin için gereken tedbirleri alacağını” da sözlerine ekledi.

"Gerek üçüncü tarafların provokasyonlarını, gerekse ihlallerin tespitini ve engellenmesini de yine birlikte temin edeceğiz” diyen Erdoğan, "Rusya ve Türkiye'nin silahsızlandırılmış bölge sınırlarında koordineli devriye faaliyeti” yürüteceğini vurguladı. Erdoğan, "Türkiye, İdlib çatışmasızlık bölgelerindeki gözlem noktalarını tahkim edecek” dedi. Erdoğan bu mutabakat ile "İdlib’de insani kriz yaşanmasının önüne geçtiğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

"Asıl yapı PYD/YPG”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede, "Suriye sahasındaki teröristlerin varlık gösterdiği alanın İdlib ile sınırlı olmadığına” dikkat çektiklerini söyledi. "Asıl yapı PYD/YPG'dir” diyen Erdoğan, "Suriye’nin geleceğine yönelik en büyük tehdit, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarından kaynaklanmaktadır. Öncelikle bu terör bataklıklarının kurutulması gerekiyor” ifadesini kullandı. Türkiye, PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü PYD ve YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde güçlenmesini istemiyor. PKK, Türkiye, ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde yer alırken, ABD, YPG ve PYD'yi Suriye'de etkili bir partneri olarak görüyor.

Erdoğan ve Putin, görüşmede aralarında ticaret, turizm ve enerji konularının da bulunduğu ikili ilişkileri de ele aldıklarını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı: İdlib’e saldırı olmayacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Erdoğan ve Putin'in vardığı mutakabatın, İdlib'e askeri bir harekât düzenlenmeyeceği anlamına geldiğine işaret etti. Rus haber ajansları Interfax ve Tass’ın haberlerine göre Bakan Şoygu, "Erdoğan ve Putin arasında varılan mutabakat İdlib’e yönelik askeri bir operasyon düzenlenmeyeceği anlamına mı geliyor" şeklindeki bir soruyu "Evet” olarak yanıtladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçlerin silahlı muhaliflerin denetiminde olan son bölgelerden biri olan İdlib'e yönelik askeri harekât düzenleme ihtimali, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından kaygıyla karşılanıyor. Türkiye, yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'e askeri bir operasyon düzenlenmesi halinde yeni bir göç dalgasının oluşmasından ve sivil ölümlerden kaygı duyduğu için harekâta karşı çıkıyor.

DW,AFP/JD,DÇÜ

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