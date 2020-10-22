 Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ′ı görüştü | DÜNYA | DW | 28.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin yaptıkları telefon konuşmasında Dağlık Karabağ'ı görüştü. Putin "teröristlerin" savaşa dahil edilmelerine yönelik endişelerini aktardı.

default

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine dair bilgi verildi.

Açıklamada, Putin'in Erdoğan'a Dağlık Karabağbölgesindeki savaşa "teröristlerin" dahil edilmesinden duyduğu endişeyi aktardığı belirtildi. Putin'in görüşmede çatışmaların hala sürmesinden dolayı duyduğu "derin kaygıyı" da dile getirdiği kaydedildi. Kremlin'in açıklamasına göre, Putin, Ortadoğu'dan teröristlerin bölgeye gitmeyi sürdürmesini de eleştirdi.

Libya ve Suriye de ele alındı

Video izle 03:20

Dağlık Karabağ: Savaş koşullarında yaşamak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimi ile gerçekleştiği ifade edilen görüşmede, Libya ve Suriye'deki durumun ele alındığı belirtildi. Ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kremlin'in açıklamasına göre, Erdoğan ve Putin görüşmede, savunma ve dışişleri bakanlıkları düzeyinde temasların devam etmesi yönünde mutabık kaldı. Açıklamada ayrıca, Erdoğan ve Putin'in, Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusunda vardığı mutabakatın geçerliliğini koruduğunun altını çizdiği belirtildi. İkili, Mart ayında Suriye'nin İdlib vilayetinde ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varmıştı.

Bölgede uzun süre çatışmaların sona ermesinin ardından, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Pazartesi günü Rusya'nın İdlib'de Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) eğitim kampını hedef  aldığı ve 78 savaşçının hayatını kaybettiğini bildirmişti. Bunun üzerine Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altındaki Türkiye destekli milislerin İdlib ve Halep'teki Suriye ordusu mevzilerine Pazartesi akşam saatlerinden itibaren yüzlerce füze ve topçu roketiyle saldırı düzenlediği belirtilmişti.

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Dağlık Karabağ'da yeniden ateşkes yürürlükte

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan'ın yeni bir insani ateşkes üzerinde anlaştığını duyurdu. Ateşkes sabah saatlerinde yürürlüğe girdi.  

Benzer içerik

Deutschland Libyen-Konferenz

Putin: Erdoğan esnek ve güvenilir bir ortak 22.10.2020

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile farklı düşüncelerde olduklarını, öte yandan mevkidaşı Erdoğan'ın sert mizacına rağmen esnek ve güvenilir bir ortak olduğunu dile getirdi.

Deutschland Präsident Aserbaidschan Ilham Aljew in Berlin

Aliyev: Siyasi ve askeri araçlarla çözeceğiz 26.10.2020

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ sorununu "siyasi ve askeri" araçlar kullanarak çözmek istediklerini söyledi. Taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Berg-Karabach Konflikt

Azerbaycan ve Ermenistan'dan karşılıklı suçlama 26.10.2020

Azerbaycan ve Ermenistan birbirlerini Dağlık Karabağ'da bu sabah yürülüğe giren ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Charlie Hebdo'dan bu sefer Erdoğan karikatürü

Fransız Charlie Hebdo dergisi, yayımladığı Erdoğan karikatürüyle sert tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun "Faşizm ve faşistler kaybedecek" mesajı paylaştı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  