Erdoğan ve Putin Astana'da görüşecek

Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan bir Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek bölgesel zirvede bir araya geleceğini açıkladı. Yetkili, görüşmenin Çarşamba günü gerçekleşeceğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığından bir kaynak da Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) sırasında Putin'le görüşmeyi planladığını söyledi. Ancak bu kaynak, görüşmenin Perşembe günü gerçekleşmesinin planlandığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov dün, Türkiye'nin Ukrayna konusunda Rusya ve Batı arasındaki olası müzakerelere ev sahipliği yapmayı teklif ettiği yönündeki iddialarla ilgili açıklamada bulunmuştu. Gazetecilerin sorusu üzerine, kendilerine şu ana kadar böyle bir teklif ulaşmadığını belirten Peskov, konunun Astana'da gerçekleşebilecek Putin-Erdoğan görüşmesinde gündeme gelmesininse mümkün olduğunu ifade etmişti.

Erdoğan ve Putin son olarak geçen ay Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi sırasında görüşmüştü.

Ateşkes çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TVNET televizyonunda katıldığı programda Türkiye'nin ateşkes çağrısını yineledi.

Çavuşoğlu, "Ukrayna-Rusya savaşı uzadıkça durum daha da kötüye gidiyor, daha da karmaşık bir hâle geliyor. İstanbul'da her iki heyeti bir araya getirdiğimiz toplantıdan sonra, maalesef diplomasiden, müzakereden hızlı bir şekilde uzaklaşıldı" diye konuştu.

"Korkarız kayıplar her iki tarafta da daha fazla olacak. Korkarız bu sahadaki süreç de daha da çetin hâle gelecek" diyen Çavuşoğlu, "Bir an önce ateşkesin sağlanması lazım. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Her iki ülke için de. Hepimiz için" ifadesini kullandı.

DW,AFP,dpa/CÖ,EC