Erdoğan ve Mitsotakis'ten "sorunları çözeriz" mesajı

Erdoğan, Mitsotakis ile görüşmesinde Türkiye ile Yunanistan arasında çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığını söyledi. Mitsotakis de bugünkü buluşmanın "geleceği tasarlamak" açısından önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Atina'ya gitti. Erdoğan, ziyareti kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüşmesinin ardından Başbakan Kiryakos Mitsotakis ile bir araya geldi.

Mitsotakis ile yaptığı ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile iki ülke arasında iş birliğini geliştirmek için atılabilecek adımları ele aldıklarını söyledi. "Üst düzey temasların devamı çerçevesinde diyalog kanallarının her seviyede açık tutulmasının önemine vurgu yaptık" diyen Erdoğan, iki komşu ülkenin çözemeyeceği bir sorun olmadığının altını çizdi.

Erdoğan: Aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler, aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı iklimi, hatta birçok alanda aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz. İki kardeş arasında dahi anlaşmazlıklar olabilirken, iki komşu arasında görüş ayrılıklarının yaşanması gayet doğaldır. Mesele bunları çözme iradesidir. Biz Ege'yi bir barış ve iş birliği denizi haline getirelim istiyoruz" şeklinde konuştu. "Türkiye-Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız" diyen Erdoğan, "Bizim aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yok. Yeter ki hüsnüniyetle hareket edelim, büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım" ifadelerini kullandı.

"Sayın Başbakan ile görüşmelerimizde Ege ve Doğu Akdeniz’deki tutumlarımız hakkında da görüş alışverişinde bulunduk ve Dışişleri Bakanlarımızın bu konuda çalışmaları kararlı bir şekilde ele almalarını istedik" diyen Erdoğan, "Mevcut sorunlarımızı yapıcı diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak samimi temennimizdir" şeklinde konuştu.

Mitsotaki ve Erdoğan, son altı ay içinde üç kere bir araya geldi Fotoğraf: Aris MESSINIS/AFP

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve barışı tehdit eden durumlar yaşandığını hatırlatarak, iki ülkenin çok sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesinin önemine vurgu yaptı. "Her iki tarafın yaşadığı sorunlara çözüm bulabilmenin" önemli olduğunun altını çizen Mitsotakis, Erdoğan ile son altı ay içinde üçüncü kez bir araya geldiklerini hatırlattı. Mitsotakis bugünkü buluşmanın "geleceği tasarlamak" açısından önemli olduğunu ifade etti.

"Hem Yunanistan'da hem Türkiye'de bizim yaklaşımımıza katılmayan birçok kesim mevcut ancak sınırdaş olan iki ülke beraber hareket etmek zorundadır" diyen Mitsotakis, "Sakin sularda güzel bir esinti ile ilerleyen kaptanlar olarak güzel gelecek yaratmalıyız" şeklinde konuştu.

Türk vatandaşlarına 7 günlük vizesiz seyahat

Yunanistan Başbakanı, Türk vatandaşlarına Doğu Ege adalarını ziyaretlerinde yılda yedi gün vizeden muaf tutularak seyahat imkanının getirilmesi kararı aldıklarını duyurdu. Mitsotakis ayrıca görüşmede, Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın iş birliği sağlanması için vizeden muaf tutulma konusunun da ele alındığını söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de geliştirmeyi istediklerini ifade eden Mitsotakis, yılda 5 milyon dolar ticaret hacmini 10 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye ile Yunanistan arasında sorun yaratan konulara da işaret eden Mitsotakis, uygun zaman geldiğinde kıta sahanlığı gibi meseleleri de konuşmaya hazır olacaklarını kaydetti.

Mitsotakis, ilkbahar aylarında Erdoğan ile Ankara'da yeniden bir araya geleceklerini de söyledi.

Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin bundan önceki son toplantısı 8 Mart 2016'da o dönemde Başbakan olan Ahmet Davutoğlu ile dönemin Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın başkanlıklarında İzmir'de düzenlenmişti.

DW, DHA/JD, EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?