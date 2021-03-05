Erdoğan ve Merkel video konferans ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angala Merkel arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenli temas ve diyaloğun devamına büyük önem verdiğini ifade etti. Türkiye'nin salgınla mücadelesinin kararlı şekilde devam ettiğini, kademeli ve kontrollü normalleşme sürecini başlattıklarını, aşılama programını da hızla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, olumlu gelişmelerle birlikte nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de insani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca Suriyeliyi fiilen koruyan ve yardım sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği’nin mali ve teknik destek vermesi gerektiğine işaret etti.

18 Mart Mutabakatının güncellenmesi konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege konularında da yapıcı tutumunu sürdürdüğünü dile getirdi. Libya'da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an evvel görevine başlamasının öncelik taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de siyasi sürecin etkin şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Merkel'den Doğu Akdeniz için uluslararası hukuk vurgusu

Erdoğan ve Merkel'in Covid-19 pandemisine karşı mücadele ve Doğu Akdeniz'deki durum da dahil olmak üzere çeşitli bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Almanya Başbakanı, Doğu Akdeniz'deki tartışmalı konuların sadece diyalog yoluyla ele alınabileceği ve uluslararası hukuk temelinde çözülebileceğini vurguladı. Kıbrıs'la ilgili anlaşmazlıklarla ilgili olarak da Birleşmiş Milletler aracılığıyla gayri resmi görüşmelerin yakında başlatılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Almanya Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı, Abdulhamid Dbeiba yönetiminde Libya'da devam eden hükümet kurma çalışmalarının Libya içinde ve dışında tam desteğe ihtiyacı olduğu konusunda anlaştılar. Almanya Başbakanı, AB ile Türkiye arasındaki kapsamlı ve yapıcı ilişkilerin önemini yineledi."

DHA/TY

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