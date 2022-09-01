Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında "çapulcu" polemiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlik sınavlarını boykot çağrısı yapan öğretmenlere "Siz, eğitim öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?" dedi. Kılıçdaroğlu tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20 bin Öğretmen Atama Töreni'ne katıldı.

Törende Erdoğan "Türkiye'ye dair elle tutulur hiçbir projeleri olmayanların yaptığı boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan, tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık bu boykotu falan nedir bunlar? Siz, eğitim öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?" şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bize yavrularıyla, yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım, öyle caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Ve ben yavrularımıza gerçekten bu tür emeği veren öğretmenlerimizle iftihar ediyorum. Eğitim gibi doğrudan evlatlarımızı ve ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, bu konu üzerinden öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir. Öğretmenlerimizin bu tür fitne teşebbüslerine prim vermeyeceğini biliyorum."

Kılıçdaroğlu'ndan tepki

CHP lideri Kemal Klıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu Twitter'da yaptığı paylaşımda "Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. "Alın bunu" seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu öğretmenlere getirilen sınav sistemini eleştirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım Cumartesi günü 81 ilde "Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" ismindeki sınav yapılacağı açıklanmıştı. Bazı sendika ve meslek örgütleri tarafından eleştirilen bu sınav, Şubat 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında yapılıyor.

Öğretmenlere müdahale

Bu hafta özel sektör öğretmenleri asgari ücretin altına düşen ücretleri nedeniyle öğretmenler Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak istemiş, ancak polis tarafından biber gazıyla müdahale edilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan öğretmenler daha sonra serbest bırakılmıştı. Öğretmenlere polis müdahalesi Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu tarafından eleştirilmişti.

DW/ SSB, HT