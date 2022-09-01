  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Turkish Presidency/AP/picture alliance
Politika

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında "çapulcu" polemiği

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlik sınavlarını boykot çağrısı yapan öğretmenlere "Siz, eğitim öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?" dedi. Kılıçdaroğlu tepki gösterdi.

https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-ve-k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu-aras%C4%B1nda-%C3%A7apulcu-polemi%C4%9Fi/a-62993442

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20 bin Öğretmen Atama Töreni'ne katıldı.

Törende Erdoğan "Türkiye'ye dair elle tutulur hiçbir projeleri olmayanların yaptığı boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan, tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık bu boykotu falan nedir bunlar? Siz, eğitim öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?" şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bize yavrularıyla, yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım, öyle caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Ve ben yavrularımıza gerçekten bu tür emeği veren öğretmenlerimizle iftihar ediyorum. Eğitim gibi doğrudan evlatlarımızı ve ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, bu konu üzerinden öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir. Öğretmenlerimizin bu tür fitne teşebbüslerine prim vermeyeceğini biliyorum."

Kılıçdaroğlu'ndan tepki

CHP lideri Kemal Klıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu Twitter'da yaptığı paylaşımda "Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. "Alın bunu" seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu öğretmenlere getirilen sınav sistemini eleştirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım Cumartesi günü 81 ilde "Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" ismindeki sınav yapılacağı açıklanmıştı. Bazı sendika ve meslek örgütleri tarafından eleştirilen bu sınav, Şubat 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında yapılıyor.

Öğretmenlere müdahale

Bu hafta özel sektör öğretmenleri asgari ücretin altına düşen ücretleri nedeniyle öğretmenler Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak istemiş, ancak polis tarafından biber gazıyla müdahale edilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan öğretmenler daha sonra serbest bırakılmıştı. Öğretmenlere polis müdahalesi Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu tarafından eleştirilmişti.

DW/ SSB, HT

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Ombudsman, KPSS'de yüksek puan almasına rağmen mülakatta elenen öğretmenin itirazını haklı buldu

Ombudsman mülakatta elenen öğretmenin itirazını haklı buldu

Ombudsman mülakatta elenen öğretmenin itirazını haklı buldu

KPSS'den yüksek puan almasına karşın mülakatla elenen öğretmen adayının itiraz başvurusunu değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman), sözlü sınavın "hesap verilebilirlik" ilkesine aykırı yapıldığına hükmetti.
Politika
31 Mart 2022

Öğretmenlikte "kademeli sistem" tartışmaları

Öğretmenlikte "kademeli sistem" tartışmaları

Öğretmenler için yıllardır sözü edilen Meslek Kanunu teklifi, 31 Aralık günü TBMM'ye sunuldu. Yıl başına denk gelmesi nedeniyle kamuoyunda çok tartışılamayan bu teklife yönelik eleştiriler yoğun.
Eğitim
4 Ocak 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Mine Tozlu Sineren

Sineren'in ifadesi soruşturmanın seyrini belirleyecek

Hukuk ve Adalet
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Rüşvet iddialarına karşı AKP'de derin sessizlik

Rüşvet iddialarına karşı AKP'de derin sessizlik

Politika
5 saat önce
Ukrayna'da Rus askerleri

HRW: Rusya, Ukrayna'da ciddi hukuk ihlalleri yapıyor

HRW: Rusya, Ukrayna'da ciddi hukuk ihlalleri yapıyor

İnsan Hakları
7 saat önce
Türkiye'de adli yıl bugün başlıyor

Türkiye yeni adli yıla nasıl bir yargıyla giriyor?

Türkiye yeni adli yıla nasıl bir yargıyla giriyor?

Hukuk ve Adalet
9 saat önce
Michail Gorbatschow gestorben

SSCB'nin dağılması Türkiye'yi nasıl etkiledi?

SSCB'nin dağılması Türkiye'yi nasıl etkiledi?

Politika
21 saat önce

"Türkiye 2030'a kadar yüzde 35 emisyon azaltmalı"

"Türkiye 2030'a kadar yüzde 35 emisyon azaltmalı"

Doğa ve Çevre
23 saat önce

Irak’taki kriz iç savaşa dönüşür mü?

Irak’taki kriz iç savaşa dönüşür mü?

Politika
31 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön