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İsrail Cumburhurbaşkanı Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
İsrail Cumburhurbaşkanı Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs 2022'de Türkiye'de bir araya gelmiştiFotoğraf: MUSTAFA KAMACI/AFP
PolitikaTürkiye

Erdoğan ve Herzog telefonda görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını" belirtti. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da "Gelişmeleri memnuniyetle karşıladık" ifadesini kullandı.

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Türkiye ile İsrail arasında büyükelçiler düzeyinde diplomatik ilişkilerin başlatılması kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.

Herzog: Gelişmeleri memnuniyetle karşıladık

İsrail Cumhurbaşkanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede "Tam diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesi, büyükelçi ve başkonsolosların geri dönmeleri ve İsrail'den Türkiye'ye uçuşların başlatılması" konularını ele aldıklarını belirtti. Herzog, "Gelişmeleri memnuniyetle karşıladık ve gelecekteki ilerleme için ümidimizi dile getirdik" ifadesini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı, Ukrayna'dan tahıl ihracatının sağlanması için varılan anlaşmaya ilişkin katkıları ile Ukrayna ve Rusya devlet başkanları ile yaptığı son görüşmeler için Erdoğan'a teşekkür ettiğini ifade etti.

Türkiye ile İsrail, diplomatik ilişkilerini yeniden büyükelçi seviyesine çıkararak, pek çok alanda karşılıklı yeni anlaşmalara imza atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü de Başbakan Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Lapid görüşmeye ilişkin açıklamasında, "İsrail ve Türkiye bölgenin iki kilit ülkesidir. İlişkilerimizin güçlendirilmesi bölgesel istikrara katkı sağlayacak ve iki halka elle tutulur faydalar sağlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

DW/JD, HT

 

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