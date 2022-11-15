Erdoğan ve Biden G20 zirvesinde görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, G20 zirvesi marjında bir araya geldi. Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, Biden Türkiye'nin ABD'den F-16 alım sürecine destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü. Apurva Kempinski Oteli'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın İstiklal Caddesi'ndeki saldırı nedeniyle Erdoğan ve Türkiye halkına taziyelerini ilettiği ve ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'yle dayanışma içinde olduğunu söylediği belirtildi.

Biden'ın ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi için gösterdiği çabalardan ötürü Erdoğan'ı takdir ettiği açıklandı.

Açıklamada, her iki liderin de resmi adı Karadeniz Tahıl Girişimi olan bu anlaşmanın küresel gıda güvenliğinin geliştirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğu ve devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifade edildi. Biden ve Erdoğan'ın NATO'yla bağlantılı konularda devam eden yakın iş birliğini de ele aldığı açıklandı.

Görüşmenin içeriğine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından da bir açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre Biden, Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirtti. ABD Başkanı, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu da söyledi.

DW/CÖ,BK