Erdoğan: Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz

Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısı'na katılmak amacıyla Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Ziyaret kapsamında Türkiye ile Ukrayna arasında Serbest Ticaret Anlaşması da imzalandı.

Mariyinski Sarayı'nda bir araya gelen Erdoğan ve Zelenskiy burada gerçekleşen ikili görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiklerini belirterek, Rusya ile yaşanan gerginliğin giderilmesine de katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

"Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır" diye konuşan Erdoğan, ikili görüşmede, liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere ev sahipliği yapabileceklerini bir kez daha dile getirdiğini belirtti.

Erdoğan, "Zira, Türkiye olarak, yangına körükle gitmek yerine 'Tansiyonu nasıl düşürürüz' mantığıyla hareket ediyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, Donbas ihtilafının kontrolü noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna özel gözlem misyonunun rolünü önemsediklerini de belirterek, şöyle konuştu:

"Kuruluşundan bu yana tüm tarafların güvenine mazhar olmuş Türk büyükelçilerce idare edilen misyona desteğimiz tamdır. Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barışçıl ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz."

Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşmalar da imzalandı

Ticaret hacminde 10 milyar dolar hedefi

İkili görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticari ilişkileri de her yönüyle ele aldıklarını aktaran Türkiye Cumhurbaşkanı, iki ülke ticaret hacminin 2021 yılında yüzde 60'a yakın artış göstererek, 7,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Erdoğan bu hacmin 10 milyar dolar hedefine yükseltilmesi için atılabilecek adımları da değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Erdoğan ziyaret sırasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile bu hedefe daha hızlı ulaşılacağına inandığını kaydetti.

Ukrayna'daki Türk şirketlerinin altyapı projelerini başarıyla tamamlamalarından gurur duyduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şirketlerimize güveninden ötürü Sayın Başkan'a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Ukrayna ile Türkiye arasındaki Turizm iş birliğinin de giderek güçlendiğini ifade eden Erdoğan, "Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. Bu sene de yeni rekorlar kıracağımıza eminim" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Rusya ile yaşanan krizin çözümüne yönelik Türkiye'nin arabulucuk teklifinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türkiye'nin savaşı bitirme yolunda, Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

DW/TY,EC

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