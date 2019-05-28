 Erdoğan: Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz | TÜRKİYE | DW | 30.05.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi belgesini açıkladı. Erdoğan tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar attıklarını kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yargıda köklü ve yapısal reformlar öngören Yargı Reformu Stratejisi belgesini açıkladı. Erdoğan belgenin amacının hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve demokrasinin güçlendirilmesi olduğunu kaydetti. "İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz" diyen Erdoğan "Son 6 yılda ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilmesine yönelik önemli adımlar attık" dedi.

Yargı Reformu Belgesi ile ilgili olarak Erdoğan, "Bu belge ile ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tutukluluk süreleri

Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar attıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, "Tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz" şeklinde konuştu. Erdoğan tutukluluk tedbirine ancak zorunlu hallerde başvurulması için yeni düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Erdoğan makul sürede yargılanma hakkının ihlaline ilişkin başvurular için yeni bir mekanizma hayata geçirileceğini kaydetti.

İfade özgürlüğü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ifade özgürlüğüne ilişkin davalarda kararların istinaf incelemesinden sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesinin sağlanacağını söyledi.

Erdoğan, internet erişim engelleme usullerini gözden geçirdiklerini ve bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası standartlara uygun bir mevzuat altyapısı oluşturulacağını açıkladı.

DW/SSB,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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