Erdoğan: Trump'ın tespitleri yerinde

Türkiye'nin Suriye'de yeni bir rejim inşa edilmesi sürecine katkı sunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın kendisine yönelik sözleri için ise "Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'den dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'ye yeni bir operasyon sinyali veren Erdoğan seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisi hakkındaki sözlerini de değerlendirdi.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki yeni rejime Türkiye'nin verdiği desteği anlatan Erdoğan, "Suriye halkının herhangi bir yol kazasına mahal vermeden, geçiş sürecini suhuletle yönetmesine destek oluyoruz" dedi.

Erdoğan, "Onlara devlet yapılanmasının nasıl olması gerektiği hususunda yardımcı olmaya çalışacağız. Bizim tecrübelerimiz oraya nasıl aktarılabilir, yeni bir toplumsal sözleşme çerçevesinde bir devlet nasıl ayağa kaldırılabilir, bu konularda Suriye yönetimine yardım edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bir devleti ayağa kaldırırken en önemli adımlardan birinin anayasanın inşası" olduğunu kaydeden Erdoğan bu konuda HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani (Ahmed eş-Şera) dahil yeni rejimin aktörleri ile diyalog halinde olduklarını belirtti. Erdoğan bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'a yaptığı ziyareti anımsatarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da "bütün muhataplarıyla" irtibatta olduğunu kaydetti.

"PKK Suriye'nin bekası için tehdit"

Erdoğan, "Beni en çok sevindiren şeylerden bir tanesi de gerek İslam Dünyası gerekse Batıdan birçok ülkenin artık Sayın Colani ile irtibatlarını geliştiriyor olmasıdır. Bunlar da bir yerde yeni yönetime güvenin işaretidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki dönüşümün ekonomiye etkisinden bahsederken Kilis ve Gaziantep gibi kentlerin şimdiden süreçten fayda görmeye başladığını söyledi, "Savunmadan eğitime, enerjiye kadar birçok alanda iş birliği yapacağız" dedi.

"Suriye'nin bekasını tehdit eden DEAŞ, PKK ve türevlerinin kökünün kazınması gerekiyor" diye konuşan Erdoğan, "Biz Suriye'de mevcut terör örgütlerinin etkisiz hale getirilme zamanının geldiğini de göstereceğiz.... Terör örgütü için yolun sonu görünüyor" ifadelerini kullandı.

Trump yorumu: Doğru söze ne denir?

Erdoğan, Trump'ın kendisi hakkındaki sözleri için ise "Sayın Trump’ın sözleri kendisinin ve önümüzdeki aylarda oluşturacağı yönetiminin Türkiye'ye bakışını özetliyor. Türkiye'nin gücünün ve etkinliğinin bizdeki muhalefet dışında herkes farkında" yorumunu yaptı.

Trump Florida'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken "Türkiye bu işin arkasında. O (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) çok akıllı bir adam. Bunu bin yıldır istiyorlardı ve aldı" diye konuşmuştu. Trump Suriye'de halihazırda bir belirsizlik yaşandığını ancak nihayetinde kazananın Türkiye olacağına inandığını ifade ederek, "Erdoğan çok akıllı ve çok sert bir adam" demişti.

Erdoğan, "Sayın Trump aslında bir durum tespiti yaparak ülkemizin gücü ve etkinliğinin altını çiziyor. Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde. Aramızda herhangi bir sıkıntı gerçekten yok. Şu an itibariyle kendisi seçildiği andan itibaren görüşmelerimizi yaptık. Sayın Trump pragmatik bir siyasetçi. Kendi ülkesine ve müttefiklerine maliyet üreten politikaları değiştirme vizyonuna sahip" diye konuştu.

DW / MUK,HS

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