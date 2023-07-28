Erdoğan TCMB'ye üç yeni başkan yardımcısı atadı

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

1961 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Osman Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olan Akçay, The Graduate School and University Center of the City University of New York'tan yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 2001-2009 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde dersler veren Akçay 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası'nda baş ekonomist olarak Ekonomik Araştırmalar Bölümününün başında bulundu.

İstanbul Erkek Lisesi mezunu olan Fatih Karahan Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerini bitirdi. Fatih Karahan yüksek lisans ve doktora derecelerini Pensilvanya Üniversitesi'nde tamamladı. Karahan 2012-2022 yılları arasında New York Merkez Bankası'nda görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Aynı üniversitede iktisat bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Karahan doktora yaptığı ABD'deki Syracuse University'de ekonomi dersleri verdi. Karahan 2017 yılında Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı olarak göreve gelmişti.

DW / EC, TY

DW TÜrkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?