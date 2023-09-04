  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
PolitikaTürkiye

Erdoğan: Tahılda Afrika'ya yönelik önemli bir adım olacak

4 Eylül 2023

Erdoğan ve Putin, Soçi'deki görüşmeleri öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, görüşmeden tahıl anlaşması konusunda özellikle Afrika'yı ilgilendiren önemli bir mesaj çıkacağını kaydetti.

https://p.dw.com/p/4VvYz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - (04.09.2023 / Soçi)
Erdoğan ve Putin Soçi'de bir araya geldiFotoğraf: Sergei Karpukhin/dpa/TASS/picture alliance

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesi başladı. Görüşme öncesinde basına açıklamalarda bulunan iki lider, görüşmenin ana gündem maddeleriyle ilgili mesajlar verdi.

Putin'e hitaben, ziyaretiyle ilgili dikkatlerin Tahıl Koridoru meselesine odaklandığını belirten Erdoğan, "Buradan Tahıl Koridoru ile ilgili bugün ne çıkacak diye bunu bekliyorlar. İnanıyorum ki yapacağımız görüşmeden sonra da basın toplantısı ile verilecek mesaj dünyaya, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok çok önemli olacak" dedi.

Putin'de "Ukrayna krizi bağlantılı konuların" görüşme gündeminde olacağını belirterek "Tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları gündeme getirmek istediğinizi biliyorum. Bu konuda görüşmelere açığız" dedi.

Türkiye ile çeşitli iş birliği alanları arasında Türkiye'de bir doğal gaz merkezi oluşturulmasına da vurgu yapan Putin, Erdoğan'a bu konuda görüşmeleri sonuçlandırmayı umduklarını söyledi.

Merkez Bankası başkanları da görüşecek

Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacminin 62 milyar dolara ulaştığını ve 100 milyar dolar hedefine doğru yürüdüklerini belirten Erdoğan da, "Bugün burada Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleri ile ayrıca görüşecek olmaları, aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde çalışmaların iyi bir şekilde devam ettiğini ve santral kapsamında 25 bine yakın istihdam gerçekleştiğini belirten Erdoğan, "Kaldı ki daha önce görüştüğümüz gibi Sinop Nükleer Enerji Santrali ile de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Trakya'da bir HUB'ın olacak olması o da ayrı bir zenginlik ve bir canlılık unsuru" diye konuştu. 

Rusya ile doğal gazda çok önemli bir ilişki içinde olduklarını ve bu ilişkinin daha da geliştirilerek devam edeceğine inandığını belirten Erdoğan, turizm konusunda da Rusya'nın önemli bir rol oynadığını ve Türkiye'de bir numara konumunda olduğunu kaydetti.

 

DW / BK,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Erdogan und Putin (Archivbild)

Kremlin: Erdoğan ile Putin 4 Eylül'de Soçi'de görüşecek

Kremlin: Erdoğan ile Putin 4 Eylül'de Soçi'de görüşecek

Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan' ile Rusya lideri Putin'in 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geleceğini teyit etti.
Politika1 Eylül 2023
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - (31.08.2023 / Moskova)

Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarından ortak basın toplantısı

Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarından ortak basın toplantısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da bir araya geldi. Lavrov Rusya'nın taleplerinin karşılanması halinde tahıl anlaşmasına döneceklerini söyledi.
Politika31 Ağustos 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - (04.09.2023 / Soçi)

Erdoğan: Tahılda Afrika'ya yönelik önemli bir adım olacak

Politika4 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Anıt 2018 yılında dikilmişti.

"Soykırım anıtı" tartışmaları Köln'ü ikiye böldü

"Soykırım anıtı" tartışmaları Köln'ü ikiye böldü

Toplum3 Eylül 2023
Kitle turizminden usanan tatil destinasyonları nitelikli turizme yöneliyor

Turizmde yeni eğilim: Kentler "kaliteli" turist peşinde

Turizmde yeni eğilim: Kentler "kaliteli" turist peşinde

Seyahat3 Eylül 2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis NATO Zirvesi sırasında Litvanya’da bir araya ilişkilerde normalleşme adımlarının atılacağını ilan etmişlerdi.

Türkiye ile Yunanistan Adalet Divanı'na mı gidecek?

Türkiye ile Yunanistan Adalet Divanı'na mı gidecek?

Politika2 Eylül 2023
Fotoğrafta AB dışişleri bakanları yer alıyor.

AB Afrika politikalarını gözden geçiriyor

AB Afrika politikalarını gözden geçiriyor

Politika2 Eylül 2023
Adaletin sembolü, bir elinde kılıç bir elinde terazi tutan, Roma mitolojisindeki adalet tanrıçası Justitia heykeli

Yeni adli yılda yargının gündeminde neler var?

Yeni adli yılda yargının gündeminde neler var?

Hukuk ve Adalet31 Ağustos 2023
Cemal Kemal Altun'un mezar taşı

Kiliseler sığınmacılara 40 yıldır koruma sağlıyor

Kiliseler sığınmacılara 40 yıldır koruma sağlıyor

Göç30 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön