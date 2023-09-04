Erdoğan: Tahılda Afrika'ya yönelik önemli bir adım olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesi başladı. Görüşme öncesinde basına açıklamalarda bulunan iki lider, görüşmenin ana gündem maddeleriyle ilgili mesajlar verdi.

Putin'e hitaben, ziyaretiyle ilgili dikkatlerin Tahıl Koridoru meselesine odaklandığını belirten Erdoğan, "Buradan Tahıl Koridoru ile ilgili bugün ne çıkacak diye bunu bekliyorlar. İnanıyorum ki yapacağımız görüşmeden sonra da basın toplantısı ile verilecek mesaj dünyaya, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok çok önemli olacak" dedi.

Putin'de "Ukrayna krizi bağlantılı konuların" görüşme gündeminde olacağını belirterek "Tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları gündeme getirmek istediğinizi biliyorum. Bu konuda görüşmelere açığız" dedi.

Türkiye ile çeşitli iş birliği alanları arasında Türkiye'de bir doğal gaz merkezi oluşturulmasına da vurgu yapan Putin, Erdoğan'a bu konuda görüşmeleri sonuçlandırmayı umduklarını söyledi.

Merkez Bankası başkanları da görüşecek

Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacminin 62 milyar dolara ulaştığını ve 100 milyar dolar hedefine doğru yürüdüklerini belirten Erdoğan da, "Bugün burada Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleri ile ayrıca görüşecek olmaları, aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde çalışmaların iyi bir şekilde devam ettiğini ve santral kapsamında 25 bine yakın istihdam gerçekleştiğini belirten Erdoğan, "Kaldı ki daha önce görüştüğümüz gibi Sinop Nükleer Enerji Santrali ile de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Trakya'da bir HUB'ın olacak olması o da ayrı bir zenginlik ve bir canlılık unsuru" diye konuştu.

Rusya ile doğal gazda çok önemli bir ilişki içinde olduklarını ve bu ilişkinin daha da geliştirilerek devam edeceğine inandığını belirten Erdoğan, turizm konusunda da Rusya'nın önemli bir rol oynadığını ve Türkiye'de bir numara konumunda olduğunu kaydetti.

DW / BK,ET

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