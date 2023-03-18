Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatıldığını açıkladı.

Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde konuşma yapan Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna'nın esir takaslarıyla birlikte, savaştan sonraki en önemli uzlaşma konusu olan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi bugün itibarıyla bitiyordu. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık" dedi.

Erdoğan, sözlerini "Bugüne kadar 800'den fazla gemiyle 25 milyon ton tahılın dünya piyasalarına sevkini sağlayan bu anlaşma, küresel gıda tedarikinin istikrarı bakımından hayati öneme sahiptir" şeklinde sürdürdü.

Erdoğan, bu anlaşmanın süresinin uzatılması için "gayretini esirgemeyen" Rusya ve Ukrayna ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teşekkür etti.

Türkiye ve BM'nin arabuluculuğu ile imzalanmıştı

BM ile Türkiye'nin arabuluculuğunda geçen yıl Temmuz ayında Ukrayna ve Rusya'nın imzaladığı Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi 19 Mart'tan itibaren sona eriyordu.

Anlaşma, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına olanak sağlıyor Fotoğraf: BePress/abaca/picture alliance

Öncelikle 120 gün için geçerli olan anlaşmanın süresi geçen yıl Kasım ayında 120 gün daha uzatılmıştı. Hafta başında yapılan görüşmelerde, Rusya anlaşmanın sadece 60 gün için uzatılmasına yeşil ışık yakmıştı.

Anlaşma, Ukrayna tahılının gemilerle limanlardan dünya piyasasına sevkiyatının sağlanması için Karadeniz'de bir koridor oluşturulmasını sağlıyor.

Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırılara başlamasının ardından Ukrayna'nın tahıl ihraç etmesini engellemişti. Ukrayna ve Rusya, Afrika, Ortadoğu ve bazı Asya ülkelerine buğday, arpa, ay çiçeği gibi ürünleri ihraç eden ülkelerin başında geliyor. Rusya'nın tahıl sevkiyatını engellemesi dünya genelinde gıda fiyatlarına artışa neden olmuştu.

DW,dpa / JD, ET