Erdoğan Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartını açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de seçimler yapılmadan bu ülkedeki Türk askerlerini geri çekmeyeceklerini açıkladı. İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'un kapanış oturumunda konuşan Erdoğan, ABD tarafından Suriye'deki terör örgütlerine silah gönderildiğini söyledi. "Suriye'de 19 bin tır silah, mühimmat, araç gereç oradaki terör örgütlerine getiriliyor. Kim tarafından? Amerika tarafından” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Ne zaman ki Suriye halkı seçimlerini yapar, seçimlerini yaptıktan sonra biz Suriye'yi sahiplerine terk eder oradan ayrılırız.”

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, Salı günü Lübnan televizyonu El Mayadin'de yayınlanan röportajda, Ankara ile "gelecekte ilişkileri normalleştirmenin gerekli” olduğunu ancak bunun için Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini çekmesinin şart olduğunu söylemişti.

Erdoğan'dan bir kez daha AB referandumu sinyali

TRT World Forum'un kapanış oturumunda soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin (AB) geleceğine ilişkin açıklamalar da yaptı. Erdoğan, AB’nin "sona yaklaştığına dair” işaretler gördüğünü dile getirirken, “Bir an önce yaklaşılsa da, biz de istikametimizi çizsek diye düşünüyorum” diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin devamı konusunda bir referandum düzenleyebileceği mesajını da yineledi. Erdoğan, "Sene 1963, sene 2018, hâlâ bizi oyalıyorlar. Böyle bir zulüm olmaz. Bizim AB'ye katacağımız çok şey var. Onların da bize katacağı çok şey olabilir ama böyle giderse, bu mantıkla giderse bize düşen de herhalde 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak” dedi.

DW,AP/AÜ,CÖ

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