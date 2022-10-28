Erdoğan “Türkiye Yüzyılı” hedeflerini açıkladı

AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” hedeflerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk hedeflerinin “sivil, demokrat, özgürlükçü” bir anayasa olduğunu belirtti, birlik ve milli mutabakat çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin “Türkiye Yüzyılı” hedeflerini kamuoyuna açıkladı. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, "Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde, Türkiye Yüzyılı programımızla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi, "Eğer ülke ve millet olarak, eser üstüne eser koyarak yolumuza devam etmezsek bir süre sonra yerimizde yeller esmesi kaçınılmazdır” diye konuştu.

AKP'nin “Türkiye Yüzyılı” hedefleri, "kalkınmanın, istikrarın, huzurun, istikbalin, iletişimin, haklının, gücün, değerlerin, başarının, dijitalin, bilimin, barışın, verimliliğin, üretimin, şefkatin, sürdürülebilirliğin” yüzyılı olmak üzere 16 başlık altında sıralandı.

Cumhuriyetin 99 yıllık geçmişi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Cumhuriyetimiz maalesef, bu bir asırlık geçmişinin önemli bir kısmında, kendi içinde barışık yaşayamadı” dedi, "emperyalist hesaplar, vesayet güçleri, koalisyon dönemlerinin kaosu” gibi nedenlerle "altın kıymetinde yılların heba edildiğini” söyledi.

Türkiye'yi 20 yıl boyunca "büyüttüklerini, geliştirdiklerini, güçlendirip zenginleştirdiklerini” söyleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hedeflerin gerçekleştirilebilmesindeki katkısını vurgulamaya özen gösterdi.

"Sivil, demokrat, özgürlükçü” anayasa hedefi

Erdoğan, geçen 20 yılda gayret gösterdikleri halde hayata geçiremedikleri işlerin de olduğunu belirterek "Bunların başında, ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtararak tamamen yeni, sivil, demokrat, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma girişimlerimiz geliyor" dedi.

"Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir anayasa”nın Türkiye Yüzyılı vizyonunun ilk hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu yeni anayasayı, ülkemizin huzurunu güçlendirecek, milletimizin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek, her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak, özetle Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde hazırlayarak, Meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız" diye konuştu.

"Aile kurumu sapkın akımların tehdidinden korunacak”

CHP’nin gündeme getirdiği kamuda başörtüsü kanun teklifine karşı anayasa değişikliği teklifini ortaya koyduklarını hatırlatan Erdoğan, "Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın, hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, ayrıca aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi Meclise sunarak, aslında tabii bir hak olan bu konunun ülkemizin gündeminden, inşallah tamamen çıkmasını sağlayacağız” dedi.

Türkiye'yi "siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartacaklarını” vaat eden Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı, kimlik siyaseti yerine birlik siyasetini, kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini, inkar siyaseti yerine kucaklama siyasetini, tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adıdır. Türkiye Yüzyılı, hakiki icraatları samimi kabullerle buluşturmanın, insani değerleri ideolojik fanatizmin önüne geçirmenin, hakkı teslim etmeyi bağnazlığa yeğ tutmanın, gerçeklere sırtını dönenlerin yönünü hakikate çevirmenin, böylece, hep birlikte daha büyük hedeflere yöneleceğimiz yeni bir başlangıcın adıdır" ifadelerini kullandı.

"Milli mutabakat” çağrısı

Karadeniz’de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini belirten Erdoğan, "yakında enerjide yeni müjdelerin sevincini paylaşacaklarını” söyledi.

Rusya ile yapılan görüşmeler sonucunda Rus doğal gazının Avrupa'ya dağıtımını Türk Akım boru hattı üzerinden yapacaklarını belirten Erdoğan, "yakında Kanal İstanbul'un çalışmalarına başlanacağını ve İstanbul Boğazı'nın çevre tehdidinden kurtarılacağını” kaydetti.

Köken ve inanç başta olmak üzere, ayrım gözetmeksizin, her bireyin hakkını, hukukunu, geleceğini teminat altına alacak düzenlemeleri geliştireceklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'na her katkı bizim için çok kıymetlidir. Gelin, 29 Ekim 2023’e kadar Türkiye Yüzyılı'nı konuşalım, tekliflerimizi ortaya koyalım” çağrısı yaptı, "Gelin, Türkiye Yüzyılı'nı yeni bir milli mutabakat zemini haline dönüştürelim” dedi.

DW/BK,HT