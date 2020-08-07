Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'daki Cuma namazının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonominin durumu ve Türk Lirası'nın değer kaybetmesi hakkında Erdoğan "Dünyadaki ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız, başta ABD, Rusya ve Avrupa olmak üzere ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz" dedi. 2002'de AKP'nin göreve geldiği dönemdeki toplam milli gelir ile 2019 verilerini karşılaştıran Erdoğan, 2002’de 236 milyar dolar olan milli gelirin, 2019 yılında 754 milyar dolara çıktığını söyledi.

"Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde"

"Türkiye bir tırmanışta ama bu tırmanışımızı görmek istemeyenler var. Ben belgelere dayalı olarak konuşuyorum" diyen Erdoğan "Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde ama gözü olup görmeyenler, gerçekleri yanlış anlatırlarsa anlatsınlar biz Türkiye olarak bu kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettireceğiz" diyerek sözlerine devam etti.

Kur artışlarıyla ilgili olarak "Türkiye'de ekonomi, sistem olarak oturmuştur. Bazen tırmanışlar bazen inişler görülebilir ama yerli yerine oturacaktır" dedi ve yaşanan sorunun gelip geçici bir dalgalanma olduğunu belirtti.

Video izle 54:05 Paylaş Dolar ve Euro'daki artış nereye varacak? E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3gZ8L Dolar ve Euro'daki artış nereye varacak?

"Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok”

Erdoğan Doğu Akdeniz ile ilgili yöneltilen sorulara "Yunanistan ile Mısır arasında yapılan anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok. Biz Libya ile böyle bir anlaşma yaptıktan sonra bunların hepsi üzerine atladılar. 'Size karşı yapmış değiliz, yanlış anlaşılma olmasın' gibi bilgileri de bize yansıtıyorlar. Olsa da olmasa da biz şu an Libya ile yapmış olduğumuz anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" dedi.

Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin yeniden başlamasına ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi: "Şansölye Merkel benden bir ricada bulundu. Sondaj çalışmalarını durdurursanız benim işimi kolaylaştırırsınız diye. Ben de ona 'Yunanistan'a ve diğerlerine güveniyorsanız biz çalışmalara ara veririz ama ben onlara güvenmiyorum, sözlerinde durmayacaklar' dedim nitekim öyle de oldu."

Verilen sözlerde durulmadığı için sondaj çalışmalarına yeniden başladıklarını ifade eden Erdoğan "Sözlerinde durmuyorlar biz de yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Beyrut'taki patlamaya ilişkin ise "Kardeş Lübnan'ı yalnız bırakamayız” diyen Erdoğan, madden ve manen Lübnan'ın yanında olacaklarını ifade etti: "Her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız, Beyrut'un yanında olacağız, Lübnan halkının da yanında olacağız."

DW / AI, EC

©Deutsche Welle Türkçe