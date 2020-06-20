Erdoğan: Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebi var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Türkiye'yi ziyareti sonrasında düzenlenen basın toplantısında Suudi-Arabistan, Mısır ve Doğu Akdeniz konularında açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın almak istediğini belirten Erdoğan, "Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la bir ortak tatbikat olayı söz konusu. Ama bir diğer taraftan da Suudi Arabistan’ın şu anda Türkiye'den SİHA talebi var, o da son gelişmeler. Yani kimin eli kimin cebinde belli değil. Bölgede Türkiye'siz bir süreç bu sularda ısınmaya fırsat vermez. Türkiye (Doğu Akdeniz) orada karar verici konumundadır. Temennim odur ki ısınmadan ılıman bir şekilde bu süreci geçmiş olalım" dedi.

Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Yani buradan bizim taviz vermemiz söz konusu değil" dedi.

Mısır açıklaması

Türkiye geçen hafta Mısır'la diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararı almıştı. Erdoğan Mısır'la ilişkilere ilişkin olarak, "Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşmesini ben düşünemiyorum, Mısır halkı bizimle ters düşmez. Atılan adımlar bana geçici yanlışlığın tezahürü gibi geliyor" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukriise Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin "Türkiye'nin politikasında gerçek bir değişim" görülmesine bağlı olduğunu söyledi.

Türkiye ile diplomatik temasların başladığını doğrulayan Şukri, "Normal diplomatik çerçeve dışında bir temas yok. Türk dış politikasında, bölgenin istikrara kavuşturulması yönünde Mısır'ın politikalarıyla uyuşan gerçek bir değişim görürsek, bu ilişkilerin normalleşmesi için bir temel oluşturabilir" dedi.

DW/BÖ,SSB

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