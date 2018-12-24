Erdoğan: Suriyeli Kürtleri PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz

Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de Kürtlerin sorununu kendi meselemiz olarak görüyoruz" dedi. Beştepe'de konuşan Erdoğan, "Suriye Araplarını DEAŞ'ın eline bırakmadığımız gibi Suriye Kürtlerini de PKK/PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz. Arap kardeşlerimizi PKK/PYD'nin eline terk etmeyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin Cerablus ve Afrin'i güvenli hale getirdiğini vurgulayan Erdoğan, bugüne kadar 300 bine yakın Suriyelinin Türkiye'nin güvenliği sağladığı noktalara döndüğünü söyledi.

Sincar'ı güvenli hale getirileceklerini vurgulayan Erdoğan, "Biz şu anda Suriye'de niye varız? Oradaki Arap kardeşlerimizin özgürlüğünü kendilerine iade için. Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü kendilerine iade için, yoksa terör örgütlerinin değil onun için oradayız" diye konuştu.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyona her an başlayabileceğini açıklamıştı. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından operasyon için bekleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Daha fazlasını okumak için: Erdoğan: Operasyon için bekleme kararı aldık

Ankara, Suriye'de yedi yıldan uzun bir süredir devam eden iç savaşta, topraklarına karşı doğrudan güvenlik tehdidi olduğu gerekçesi ile şu ana kadar iki askeri harekât düzenledi.

Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Halep'in kuzeyindeki bölgede, Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olduğunu savunduğu YPG unsurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri karşı karşıya gelmiş ve operasyon Mart 2017'de sonlanmıştı.

Aynı şekilde Ocak 2018'de Türk ordusu ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kenti ve civarında YPG güçlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı da mart ayına kadar sürmüştü.

DW/ÖA,EC

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