Erdoğan: Suriye'deki yürüyüş kazasız belasız devam etsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'ndeki cuma namazından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken, "İdlib, Hama ve Humus hedef, tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor. Biz de bunu gerek istihbarat gerek bütün medyadan takibini yapıyoruz. Temennimiz, kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin diyeceğim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasının devamında ise bölgedeki yürüyüşlerin "arzu ettikleri şekilde olmadığını" belirterek şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla İdlib'ten sonra, İdlib zaten tamam ama Humus yine muhaliflerin elinde ve Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bölgede devam eden bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Gönlümüz bunları istemiyor maalesef bölge sıkıntıda."

"Lübnan sıkıntılı durumda"

Lübnan'da da durumun "sıkıntılı" olduğunu ifade eden Erdoğan, Lübnan Başbakanının talebi üzerine kendisiyle "büyük ihtimalle" görüşme gerçekleştireceğini belirterek, "Lübnan biliyorsunuz çok sıkıntılı bir durumda. Gerek Golan'da gerek Beyrut'ta her taraf yerle yeksan olmuş, böyle bir sıkıntı var. Biz de tabii elimizden geleni yapacağız. Ancak Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var, bu ihtiyaçların giderilmesi için de Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Özellikle ayni hatta nakdi yardım talepleri var. Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Suriye lideri Esad'a daha önce yaptığı çağrıları da hatırlatan Erdoğon, "Ama terör örgütleriyle birlikte oradaki direniş devam ederken bizim de hatırlarsanız, Esed'e bir çağrımız olmuştu. 'Gel görüşelim ve Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim, tayin edelim’ demiştik. Ne yazık ki Esed'den bu işe olumlu bir cevap alamadık" dedi.

''BM bu konuda tek çıkış yolu''

İsrail’in saldırganlığının nasıl durdurulacağı sorusu üzerine Erdoğan, "Tüm dünya, başta Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatı olmak üzere dün Guterres ile görüşmem oldu. Onlar da ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyorlar, koyacaklar. Birbirimizle olan görüşmeleri devam ettirelim diyorlar. Bizler de bu görüşmelerimizi devam ettirmek suretiyle bölgedeki ateşkesi ama sonsuz olmak üzere nasıl devam ettiririz bunun gayreti içerisinde olacağız. BM bu konuda tek çıkış yolu'' dedi

''Türkiye olarak bu hesabı soracağız''

Uluslararası Af Örgütü'nün Gazze ile ilgili raporuna ilişkin soruyu Erdoğan, şöyle yanıtladı:

''Uluslararası Ceza Mahkemesinin verdiği kararlar arka arkaya geliyor. Bunlar tabii İsrail’i doğrusu köşeye sıkıştırıyor. Bugüne kadar İsrail kendisi aleyhinde verilmiş kararların hepsinde de ne yaptı yaptı sıyrıldı. Ama insanlık İsrail’i bu attığı adımlarda, yaptığı ihanetlerde yalnız bırakmayacak ve hesabını soracak. İsrail’in bu vahşetini, İsrail’in bu soykırımlarını hep birlikte dünya devletleri olarak ne yapıp yapıp hesabını sormamız lazım. Başta ülkem olarak, Türkiye olarak bu hesabı biz de soracağız, sormalıyız.''

DW,ANKA/TY,EC

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