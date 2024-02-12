Erdoğan: Sisi'yle İsrail'in saldırılarını ele alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Uluslararası yatırımcılar ve piyasalar nezdinde Türkiye ekonomisine güvenin artmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Erdoğan, ekonomiye ilişkin olumlu mesajlar verdi. Türkiye'nin risk primindeki düşüşün sürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde ekonomi programımızın müspet yansımalarını enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz" diye konuştu.

İstihdamda da olumlu havanın devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranının Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle yüzde 8,8'e gerilediğini kaydetti.

İhracatta yakalanan ivmenin Ocak ayında da sürdüğünü belirten Erdoğan, "Ocak ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 20 milyar dolar oldu. Böylece tarihimizin en yüksek Ocak ayı ihracat tutarına ulaştık" diye konuştu.

12 yılın ardından ilk Mısır ziyareti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere Dubai'ye hareket edeceğini söyleyen Erdoğan, bu ziyaretin ardından Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetlisi olarak Kahire'ye geçeceğini belirtti.

Geçmişte "darbeci" ve "zalim" olarak nitelendirdiği Sisi ile 12 yıl sonra ilk kez bir araya gelecek olan Erdoğan, "Sayın Sisi'yle ekonomi, ticaret, turizm, enerji ve savunma başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki pek çok konuyu istişare edeceğiz" diye konuştu. Erdoğan, görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik artan saldırılarını da ele alacaklarını ifade etti.

İsrail'e yönelik eleştirilerine devam eden Erdoğan, Refah kentine düzenlenen ve en az 67 kişinin ölümüne neden olan saldırıya da değindi. "İsrail'in bu pervasızlığının sebebi, Batılı güçlerin 'tavşana kaç tazıya tut' diyen ikiyüzlü politikasıdır" diyen Erdoğan, "Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor. Batılı güçler sahne önünde İsrail'e itidal çağrısı yaparken Hamas bahanesinin arkasına saklanarak, Netanyahu'nun katliamlarına göz yumuyorlar" ifadelerini kullandı.

DW/SÖ,EC

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