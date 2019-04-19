Erdoğan: Seçim tartışmaları geride kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, seçimlerin geride kaldığını ve ekonomi ile güvenlik başta olmak üzere 4,5 yıllık icraat dönemine odaklanılması gerektiğini belirtti.



Birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, kimseyi dışlamadan herkesle "Türkiye ortak paydasında" buluşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Gücümüzü Milletten alarak, daima ortak akla, ortak vicdana, milletimizi bir araya getiren ortak değerlere vurgu yapacak; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmanın mücadelesini vereceğiz. 2023 Türkiye’sini inşa edecek olan yine milletimizin bizatihi kendisidir. Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz."

İmamoğlu beğendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekram İmamoğlu'nun Erdoğan'ın birlik beraberlik mesajı içeren Tweetlerini beğenmesi dikkat çekti.

Erdoğan ve İmamoğlu cenazede buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul Ticaret Odası eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu'nun Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’ndeki cenaze töreninde biraraya geldi. Erdoğan ve İmamoğlu bir süre sohbet etti.

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu

Yıldırım'dan seçim açıklaması

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Beledeyi Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Partimizin ve MHP'nin YSK'ya itiraz süreci devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu bir karar verecektir" dedi.

Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin tüm veri tabanını kopyalama kararı hakkında da şöyle konuştu:

"Sayın İmamoğlu bunu yalanladıysa çok fazla söylenecek bir şey yok. Ortalıkta evraklar dolaşıyor. Birisi başkanın imzasını taklit etti. Böyle bir yazılı talimat yaptı. Bu vahim bir şey. Umarım öyle değildir. Belediye başkanı bununla ilgili yapması gereken her türlü denetimi, incelemeyi yaptırabilir. Bütün iş ve işlemlerin hukukun içinde olması, belediye yöneticilerinin çalışanları şüpheli görmemeli. İstanbul'un beklediği hizmetlerin yerine getirilmesidir" dedi.

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki tüm verilerin kopyalanması yönünde bir talimat yayınlamış ve talimat özellikle iktidara yakın medya organlarında eleştirilmişti.

İmamoğlu'ndan talimat

İmamoğlu veri kopyalama talimatı için açıklama yaptı. İBB Başkanı, "Bilgi istemek, birimlerden bazı konuları teminat altına almak, bazı konuları belediye hafızası olarak saklamak, tedbir almak insan kaynaklarının tespiti, iştirakler düzeyinde olabilir. Uzman ekiplerimiz çalışıyor. Kamunun hafızası, kamunun içinde, hukuka uygun şekilde, şahsıma değil, yine kamunun uygun gördüğü bir noktada muhafaza etme talimatıdır" dedi.

DW / MK, EC

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