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Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Erdoğan: Seçim kararını 10 Mart'ta alacağız

15 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kararının 10 Mart'ta alınacağını açıkladı. Erdoğan depremde can kaybının 46 bin 104'e yükseldiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında, depremle ilgili bilgiler de verdi. 6 Şubat'ta meydanan gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde  hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104'e yükseldiğini belirten Erdoğan, "Bir kez daha tüm vatandaşlarıma, 6 Şubat acılarını tekrar yaşamamak için eski ve riskli binalarını kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

Erdoğan, kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için, uzun vadeli, sübvansiyonlu bir finans yönetiminin önümüzdeki günlerde hayata geçirileceğini ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki 6 milyon 500 bin yapının acilen dönüşmesi gerektiğini de söyledi ve "Siyasi hesaplarla süreci geciktirmenin vebali çok ağırdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlara teslim edileceği sözünü de verdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız, önümüzdeki 2 ay içinde 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasına başlamaktır. Bunlardan yaklaşık 22 bininin inşasına geçilmiştir. Yaklaşık 40 bin binadaki 164 bin orta hasarlı bağımsız bölümü ekleyecek çalışmayı da başlatıyoruz. Deprem bölgesindeki şehirlerimizde hayat tamamen normale dönmeden, bize durmak, dinlenmek haramdır".

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin vakit kaybına, enerji israfına, dikkat dağınıklığına tahammülü yoktur. Bunun için, Türkiye için hemen şimdi diyoruz. Türkiye'nin, bu afetlerin yaralarını sarması, doğrudan ve dolaylı etkilerini toparlaması için güçlü bir yönetime, güçlü bir siyasi iradeye ihtiyacı vardır" dedi.

DHA/BÖ,ETO

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