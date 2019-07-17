Erdoğan: S-400’leri 2020’den itibaren kullanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Suriye ve ABD ile yaşanan S-400 krizi konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD ile güvenli bölge oluşturma görüşmelerine ilişkin olarak Erdoğan, "Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmeye kararlıyız" diye konuştu. Erdoğan, "Avrupa, ABD ambargoları bizi bu sorunu çözmekten alıkoyamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Pençe Harekatı'na ilişkin değerlendirmeler de yapan Erdoğan, "Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacaktır. Fırat'ın doğusundaki terör örgütleriyle Kuzey Irak'takilerin bağlantısını kesmiş olacağız" dedi.

Erbil'de konsolosluk görevlilerine yapılan saldırının da harekâtın isabetli olduğunu gösterdiğini söyleyen Erdoğan saldırıyı yapanların yakalandığını söyledi.

"S-400 sistemlerini 2020'de aktif olarak kullanacağız"

ABD ile yaşanan S-400 krizine de değinen Erdoğan, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemlerini 2020'de aktif olarak kullanacağını açıkladı. Erdoğan, "Montaj ve eğitim safhalarının ardından Nisan 2020'de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz" dedi.

Türkiye’nin F-35 projesinden çıkartılmasına da değinen Erdoğan, "Şimdi F-35'le biz 1 milyar 430 milyon dolar ödeme yapmışız. 4'ünü teslim ettiler ülkemize gelmesine müsaade etmiyorlar" dedi. Erdoğan, "F-35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın biz o konuda da yine tedbirlerimizi alır, başka yerlere döneriz" ifadelerini kullandı.

"Tek adamlığı sizden öğrendik"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sisteme geçilmesi gerektiği yönündeki sözlerini eleştiren Erdoğan, "Tek adam tek adam tek adam… Nakarat yapıyor. Tek adam benmişim. Yahu tek adamlığı biz sizden öğredik ama biz tek adam değiliz" dedi. Erdoğan, "Bu ülke güdümlü demokrasiyi CHP’den öğrenmiştir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eskiden Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yer almış isimlerin yeni parti kurma iddialarına da değindi. Erdoğan "Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder" dedi.

DW / EC, HT

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