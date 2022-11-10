Erdoğan Rusya'nın çekilme kararından memnun

Özbekistan'a ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Herson kentinden çekilme kararını, "olumlu bir adım" olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak, "ara buluculuk noktasındaki çalışmalarının" aralıksız devam ettiğini belirten Erdoğan, "Buna bir tarih vermek ne zaman bu iş biter ne zaman sona erer bunu söylemek bir akıl karı değil. Ancak son Herson ile ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar, önemli bir karar" dedi. Ankara'nın telefon diplomasisini devam ettireceğini ifade eden Erdoğan, "Temennimiz o ki ara buluculukta başarılı olalım. Savaşın egemen olduğu bir dünyadan barışın egemen olduğu bir dünyaya geçişi sağlayalım" ifadelerini kullandı.

Tahıl koridoru ile ilgili "lider siyaseti" vurgusu

Ukrayna tahılının dünya piyasalarına çıkışını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yürüttükleri "lider siyaseti" sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Erdoğan, "Birbirimize olan güven ve saygı bu tür adımları atmaya bizi teşvik ediyor. Bunu gerçekleştirmeye de vesile oluyor. Şu an itibarıyla bugüne kadar böyle yürüdü, aramızdaki gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma gerek bundan sonra Sinop ile ilgili de nükleer enerjide yeni bir adım, savunma sanayiine yönelik attığımız adımlar bunlar tabii birbirimize olan saygıyı da teşvik ediyor. Bundan dolayı da bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk. Şimdi takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin Fotoğraf: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Ermenistan'a normalleşme için Azerbaycan koşulu

Esenboğa Havalimanı'nda, bir gazetecinin Ermenistan ile normalleşme süreci hakkındaki sorusunu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı, "Ermenistan ile en son biz Prag'da görüşmeler yaptık. Kendilerine de çok açık net şunu söyledik; Siz Azerbaycan ile eğer ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz Türkiye olarak bizim de Ermenistan ile olan ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir. Biz sizden bunu bekliyoruz. Bunu çok açık, net kendilerine ifade ettik" dedi.

Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Ermeni diasporasının yürüttüğü "aleyhte çalışmaların", normalleşme sürecini olumsuz etkilediğini aktaran Erdoğan, "Bu diasporaların olumsuz çalışmalarını olumlu istikamete dönüştürecek olan kimdir? Şüphesiz Ermenistan yönetimidir. Bunu başarabilirlerse bizim de bakışımız olumlu istikamette değişir. Bu konuda bizler düşman üretmeye değil dost kazanmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DW / ET,AI