Erdoğan: Rusya'dan destek istedik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Suriye'nin kuzeyine olası kara harekatına ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pazar günü yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bir soruya yanıt veren Erdoğan, operasyon için "Bu işin adresi ve tarihi verilmez" sözlerini tekrarladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Soçi Mutabakatı'nda üzerinde uzlaşma sağlanan hedefleri hatırlattığını belirten Erdoğan, "Sınırdan güneye bizim 30 kilometrelik derinlikte bir hedefimiz var. Zira buralardan ülkemiz sürekli olarak maalesef teröristlerin adeta tehdidi altında kalıyor. Son zamanlarda bu ciddi manada çoğaldı. Bunlara karşı bizim sessiz kalmamız mümkün değil" şeklinde konuştu.

Suriye'nin kuzeyinden yapılan saldırılara sessiz kalmanın mümkün olmadığını da hatırlattığını belirten Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Rusya ile birlikte, burada atacağımız adımlarda karar ve belki uygulamayı yapma noktasında kendisinden destekleri istedik. Bu konuda asla taviz veremeyiz. Çünkü terör tehdidi altında olan ülkemdir. Kimseden de izin alacak değiliz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede de Suriye'nin kuzeyindeki durum ele alınmıştı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, "PKK/YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölücü faaliyetlerinin ve Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine" işaret etmişti. Erdoğan, "2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde, teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini" belirtmişti.

22 Ekim 2019 tarihinde Erdoğan ile Putin'in üzerinde uzlaşma sağladığı Soçi Mutabakatı'nda Türkiye'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğü YPG'nin Suriye sınırındaki 30 kilometrelik bölgeden çekilmesi öngörülmüştü.

DW/JD, BÖ