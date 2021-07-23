Erdoğan: Rize genelinde toplam 550 konut inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şiddetli yağış nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Rize'de vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Erdoğan AKP Güneysu İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada "İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz, yine köylerde altında ahır olan 50 köy evini yapağız" dedi.

TOKİ Başkanlığı ile selden en çok etkilenen 4 ilçede proje çalışmalarının başlatıldığını söyleyen Erdoğan "Köylerde altında ahırı, deposu üzerinde konutu bulunan yöresel köy evlerimizi, merkezde ise zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızı inşa edeceğiz" açıklamasını yaptı. Erdoğan ayrıca 5 çay evi yapma kararı aldıklarını belirterek "İnşallah bir sene içinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız" diye konuştu.

Erdoğan metrekareye Güneysu'da 214 kilogram, Çayeli Madenli'de 188 kilogram yağış düştüğünü belirterek sele kapılan 8 vatandaşın kaybolduğunu, 5 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Erdoğan "Afetten dolayı kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup içme suyunda, enerjide, haberleşmede, iletişimde herhangi bir sıkıntı yoktur" dedi.

"Gerek AFAD, gerek Sosyal Yardımlaşma Vakfımız vasıtasıyla selden zarar gören kardeşlerimize, kira taşınma ve diğer ihtiyaçları ile ilgili gereken yardımlar yapılmaya başlanmıştır" diyen Erdoğan "Bu kapsamda acil ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 18 milyon liralık kaynaktan toplam 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır" diye konuştu.

"İlahi denge bozulmaya başladı"

Allah'ın dünyayı bir mizan, yani ölçü ve denge üzerine yarattığını belirten Erdoğan "Son yıllarda artan küresel ısınmayla beraber dünyadaki bu ilahi dengenin bozulmaya başladığına şahit oluyoruz. Hava olaylarının daha sert yaşanmasından iklim değişikliklerine, kuraklıktan afetlere kadar pek çok alanda bu bozulmanın etkilerini biz de hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek, şehirlerimize nefes aldırdık" diyen Erdoğan vatandaşlara "Ne olur, şurada, şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın. Görüyorsunuz bu çaylıklar azot gübresi ile beraber toprağı ne yapıyor, eritiyor, eritiyor ve o bir balçığa dönüşüyor, o balçığa dönüştükten sonra da o binalar her an kayma ile karşı karşıya kalıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasının ardından vatandaşlara çay dağıttı.

DW / EC, BK

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