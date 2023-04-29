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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka karanfil atıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te bir konuşma yaptıFotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/TUR Presidency/AA/picture alliance / AA
PolitikaTürkiye

Erdoğan rahatsızlığının ardından TEKNOFEST'e katıldı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği rahatsızlığın ardından kamuoyunun karşısına ilk kez TEKNOFEST'te çıktı. Erdoğan konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır bir dille eleştirdi, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını tanıttı.

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Çarşamba akşamı katıldığı bir canlı yayında geçirdiği rahatsızlık sonrasında son iki gündeki programlarını iptal ederek dinlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katılarak bir konuşma yaptı. TEKNOFEST'e Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı AliyevFotoğraf: DHA

Erdoğan, konuşmasında "Koalisyon masası arttı, önce 6'lı dediler, sonra 7'li oldu, daha sonra 9'lu oldu, ne yapsanız boş, buradan bir şey çıkmaz. Başkanlık sistemiyle ülke koalisyonlardan kurtuldu" dedi. 

Millet İttifakı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda dile getirdiği, İstanbul Atatürk Havalimanı'nı bir uzay ve havacılık üssü yapma ve bunun için de Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sahip oldukları Sierra Nevada şirketi ile başarılı çalışmalara imza atan Eren Özmen-Fatih Özmen çiftini Türkiye'ye davet etme fikrini "mandacılık" olarak nitelendirdi. Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu) Milli teknoloji projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının yönetiminde Gazi'nin partisi, Amerikan Muhipleri Cemiyeti'ne dönüşmüştür. Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken, Amerikalı firmaların reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır" dedi. 

Uzaya gidecek ilk Türk yolcular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için seçilen Pilot Alper Gezeravcı ve Sistem Mühendisi Tuva Cihangir Atasever'i kamuoyuna tanıttı.

Erdoğan, Tuna Cihangir Atasever ve Alper Gezeravcı
Erdoğan, uzaya gidecek Tuna Cihangir Atasever ve Alper Gezeravcı'yı kamuoyuna tanıttıFotoğraf: DHA

Gezeravcı'nın 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacağını belirten Erdoğan, "Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor" bilgisini paylaştı.

"Geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık"

"Bir siyasetçi için en büyük mutluluk kaynağı verdiği emeklerin boşa gitmediğini bizzat kendi gözleriyle görmesidir. Biz, Türkiye'de bir teknoloji ekosistemi inşa etmek için gerçekten çok çaba harcadık" diyen Erdoğan, gençlere işaret ederek "Bugün burada sadece Türkiye Yüzyılı'nın mimarları yok, burada aynı zamanda geleceğin Hezarfen Ahmedi Çelebilerin, İstikbal'in Uluğ Beyleri, Ali Kuşçu'ları var. Burada hayalleri yarım kalan Vecihi Hürkuşlar, Nuri Demirağlar var. Okuyan, araştıran, ülkesi ve vatanı için yüreği çarpan yarının bilim adamları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri var" dedi.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan TOGG marka araç içinde
Erdoğan, TEKNOFEST alanına TOGG marka araçla geldiFotoğraf: Ali Atmaca/AA/picture alliance

Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarının kendi yönetimlerinde parçalandığını savunan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin alt yapısını biz kurduk. Dışa bağımlılığın, montajcılığın, sürekli başkalarına muhtaç yaşamanın milletimizin kaderi olmadığını gösterdik. Kendi vatandaşlarıyla birlikte tüm mazlum ve mağdurların umudu olan bir Türkiye'nin temellerini attık. Yatırımlarımızla, ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline biz getirdik." 

DW,DHA / ET,JD

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