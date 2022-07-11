Erdoğan Putin'den İdlib'e yardımların uzatılmasını istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e insani yardımların ulaştırılmasına imkan sağlayan mekanizmanın uzatılması gerektiğini söyledi. Bölgeye yapılan yardımlarla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) elindeki yetki pazar gecesi son buldu. Geçen hafta yardımların süresinin 12 ay daha uzatılmasını öngören karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde oylanmış, ancak Rusya'nın vetosu nedeniyle kabul edilmemişti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan Putin'e, "Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini" vurguladı.

Hatay'daki Cilvegözü sınır kapısı, İdlib'de yaşayanların BM yardımlarına Suriye güçlerine takılmadan erişebildikleri tek nokta.

İdlib, Suriye'de isyancıların elinde kalan son bölge. El Kaide bağlantılı radikal İslamcı Hayat Tahrir el-Şam, İdlib'deki en güçlü grubu oluşturuyor.

Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada daimi üyelerden Çin çekimser kalırken, ABD, İngiltere ve Fransa ise karar tasarısına destek vermişti. Diplomatik kaynakların aktardığına göre tasarıyla ilgili bu hafta yeni bir oylama yapılabilir.

İdlib'e yardımlar Türkiye üzerinden ulaştırılıyor. Fotoğraf: Omar Haj Kadour/AFP/Getty Images

Görüşmede ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle sekteye uğrayan küresel tahıl ticareti de gündeme geldi. Açıklamaya göre, Erdoğan Putin'i BM'nin Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçmeye çağırdı. Moskova'dan yapılan açıklamada da, iki liderin tahıl ticaretini ele aldığı belirtildi.

Ermenistan Başbakan Paşinyan'la görüşme

Erdoğan'ın bir diğer görüşmesi de son aylarda karşılıklı yakınlaşma sinyallerinin olduğu Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan ile oldu. Paşinyan Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutlarken; Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı dolayısıyla mevkidaşını tebrik etti.

İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı. Erdoğan ve Paşinyan, bu çerçevede özel temsilcilerin görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme görüşmeleri kapsamında özel temsilciler arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz'da Viyana'da yapılmıştı. Görüşmede doğrudan hava kargo ticaretinin en yakın zamanda başlatılması için mutabakata varılmıştı.

DW, AFP, dpa / GY, EC