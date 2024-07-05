Erdoğan: Putin ile Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile yeni bir sürecin başlatılmasına ilişkin olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bir davet çağrısı yapabileceklerini söyledi.

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avusturya maçı sonrasında yaptığı bozkurt selamına UEFA'nın soruşturma açmasına ilişkin "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor" şeklinde konuştu. Cumartesi günü çeyrek finalde sahadan galibiyetle ayrılma temennisini ifade eden Erdoğan, maçı izlemek için Berlin'de olacağını ekledi.

"Çözüm odaklı yaklaşımlarla barış kapısı aralanabilir"

Erdoğan bir gazetecinin "Beşar Esad ile bir araya gelmeniz için hangi şartların yerine getirilmesi ya da ne tür gelişmelerin yaşanması gerekiyor?" sorusuna karşılık Putin ile Beşar Esad'a bir davet çağrısında bulunabileceklerini söyledi.

Geçen cuma günü Suriye ile yeni bir süreci başlatabileceklerini söylediğini hatırlatan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bizim Sayın Putin ile Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. Suriye sahasında aradan geçen onca yıl herkese kalıcı çözüm mekanizmasının kurulması gerektiğini net bir şekilde göstermiştir. Altyapısı yok olmuş, halkı darmadağın hale gelmiş Suriye'nin yeniden ayağa kalkması ve istikrarsızlığın son bulması elzemdir. Sahada son zamanlarda sağlanan sükûnet, akıllıca politikalar ve önyargılardan uzak ve çözüm odaklı yaklaşımlarla barış kapısını aralayabilir."

"Bölgedeki istikrarsızlığın başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerine hareket alanı" sağlamasının bir problem olduğunun altını çizen Erdoğan, Suriye'de esecek barış rüzgarları ve barış ikliminin çeşitli ülkelere dağılmış milyonlarca insanın ülkelerine geri dönmeleri açısından gerekli olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Adil, onurlu ve kapsayıcı yeni bir toplum sözleşmesi temelinde kucaklaşan, müreffeh, bir ve bütün Suriye'nin her zaman yanında oluruz. Yeter ki Suriye, bu büyük kucaklaşmayı başlatsın ve her alanda toparlansın" diye konuştu.

"Kayseri'de hava sakinleşti"

Kayseri'de başlayan ve farklı şehirlere yayılan Suriyeli göçmenlere yönelik saldırılarla ilgili "Türkiye içinde de Kayseri'deki hadisede güvenlik güçlerimizin süratli müdahalesiyle hava sakinleşti ve bir an önce olumlu neticeyi her tarafta aldık. Ülkemizde kısa süreli bu tür durumlar ortaya çıksa bile bunların uzamasına zaten müsaade etmeyiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Suriye tarafında da terör örgütlerinin karşısında olan yapıların" böyle bir şeye izin vermeyeceğini söyledi.

DW / EÇ, JD

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