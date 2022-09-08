Erdoğan: Putin haklı, tahıl zengin ülkelere gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Zagreb'de, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bugünkü görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı da ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, bir gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceğini söylediğini hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"Tahıl sevkiyatında zaten şu an itibarıyla biliyorsunuz, Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok fakat Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir? Fakir ülkelere buradan bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir, devam ettirmektir. Şimdi bir taraftan Rusya'ya tabii bu yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında kalkıp da bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir."

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Bir defa bunun da beklentisi içerisindeyiz. Burada gecikme var. Bunu aşmak için Semerkant'ta Sayın Putin'le bu konuları da etraflıca ele alacağız, görüşeceğiz. Temennimiz odur ki bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını başlatalım ve gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıralım."

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Vladivostok'ta yaptığı konuşmada, tahıl sevkiyatına ilişkin olarak açıklamalarda bulunmuştu. Rusya'nın Ukrayna'nın tahılını ihraç edebilmesi için elinden geleni yaptığını ifade eden Rusya lideri, Ukrayna tahılının "gelişmekte olan ülkelere değil Avrupa Birliği'ne gittiğini" savunmuştu.

"Avrupa kışı nasıl geçireceğinin telaşı içinde"

Enerji konusuna da değinen Erdoğan, "Hepsinden öte enerji konusu var. Enerjide fiyatlar yükseliyor. Şu anda Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içerisinde. Rakamlar çok yüksek. Bu yüksek rakamlarla da Batı veya Avrupa ne yapacağının telaşı içerisinde. Temenni ediyorum ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır" dedi.

Ticaret hacmi artıyor

Erdoğan Hıvatistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi konusunu da ele aldıklarını belirterek ticaret hacminin 900 milyon doları yakaladığını kaydetti. Bu ivmenin bu yılın ilk 8 ayında artarak devam ettiğini ve hacmin şimdiden 760 milyon doları aştığını gsöyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında belirledikleri 1 milyar dolar hedefini bu yılın sonunda rahatlıkla geçeceklerini söyledi.

Türk firmalarının Hırvatistan'a olan ilgisinin memnuniyet verici düzeyde olduğuna işaret eden Erdoğan, "Şirketlerimiz enerji, müteahhitlik, turizm ve bankacılık başta olmak üzere, çeşitli sektörlerde önemli projelere imza atıyor. Hırvatistan'ın ilk jeotermal enerji santrali, ülkenin en büyük stratejik altyapı projelerinden biri olan Krizevci-Koprivnica-Botovo Demir Yolu projesi ve depremden zarar gören Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı binasının tadilatı, Türk firmalarınca üstlenildi" dedi.

Görüşmelerde Güneydoğu Avrupa'nın barış ve istikrarının korunması ve güçlendirilmesi için birlikte atılabilecek adımlar hakkında istişarelerde de bulunduklarını belirten Erdoğan, Bosna Hersek'in barış, istikrar ve toprak bütünlüğüne, Avrupa entegrasyonuna olan desteklerini bir kere daha vurguladıklarını söyledi.

DW/SSB, ET