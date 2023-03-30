Erdoğan: Putin Akkuyu santralinin açılışına gelebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışına Rusya lideri Vladimir Putin'in de katılma ihtimali bulunduğunu söyledi.

Çankaya Köşkü'nde A Haber, ATV, A Para ve A News ortak canlı yayınında gazetecilerin soruyu yanıtlayan Erdoğan, Rusya devletine bağlı nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu santraliyle ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bizim dört tane nükleer enerji santrali var. 27 Nisan'da bir tanesinin açılışını yapıyoruz. Ardından diğer üçünün de açılışını yapacağız. Bunlarla ciddi manada bir enerji depolayacağız. Bunun ardından da üç tane daha planlıyoruz. Bu üç taneyi de inşallah önümüzdeki beş senede halletmemiz gerekiyor. Türkiye enerjide bir sıkıntıya girmesin, bunu yapmaya mecburuz" dedi.

Erdoğan, "Akkuyu'yu şu anda başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. 27 Nisan'da belki sayın Putin de gelecek veya birlikte bir online sistemle bağlanacağız ve Akkuyu'nun inşallah ilk adımını atacağız" diye ekledi.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında da "Akkuyu'daki nükleer güç santralimize 27 Nisan'da yakıt yükleyerek resmen nükleer tesis statüsü kazandıracağız" açıklamasında bulunmuştu.

Yaklaşık 20 milyar dolarlık proje kapsamında, Akkuyu'da dört nükleer reaktör inşa edilecek. Böylece Türkiye, sivil amaçlı nükleer enerji üreten ülkeler arasına katılacak.

Kremlin yalanlamıştı

Kremlin, Putin'in Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlandığına dair haberleri hafta başında yalanlamıştı. Kremlin, geçen Cumartesi günü yaptığı açıklamada ise Putin ile Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki liderin Akkuyu nükleer santralinin inşası dâhil, enerji sektöründeki ortak stratejik projelerin başarılı şekilde uygulanması konusunu ele aldığını belirtmişti.

Putin hakkındaki yakalama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi geçtiğimiz haftalarda, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.Ancak Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'ne taraf değil.

DW,rtr/CÖ,HS

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?