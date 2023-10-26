Erdoğan Papa ile Gazze sorununu görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Françesko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile Hamas arasında bugün 20'nci gününe giren çatışmalar ve Gazze Şeridi'nde giderek ağırlaşan insani koşullar ele alındı.

Erdoğan Katoliklerin ruhani liderine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların hiçbir kutsal metinde yeri olmayan katliam boyutuna ulaştığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin X platformunda yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik hiçbir kutsal metinde yeri olmayan saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, uluslararası toplumun yaşananları görmezden gelmesinin insanlık adına utanç verici olduğunu, tüm devletlerin bu insanlık dramına karşı ses yükseltmesi gerektiğini ifade etti."

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ayrıca "üç semavi dinin kutsal mekanlarını barındıran bölgede, kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olacağını" söylediği belirtildi.

DW/TY,EC

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