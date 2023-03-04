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Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Mehmet Kaman/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Erdoğan: Oturdular, konuştular, dağıldılar

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masadaki krize ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede, "Onlar ne yaparsa yapsın, biz yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sert açıklamalarla altılı masadan kalkmasına ilişkin ilk kez konuştu. "Dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik" diyen Erdoğan, "Oturdular, konuştular, dağıldılar" ifadelerini kullandı.

Açıklamasına, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz" diyerek devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik" dedi.

Erdoğan, altılı masanın dağılmasının yaşandığı anda kendilerinin, "Dolmabahçe'de 110 kadar ilim adamıyla ve partinin yetkili bakanlarıyla toplantı halinde olduklarını" söyleyerek, "Çünkü biz can derdindeyiz. Türkiye'de bir deprem olayı var, felaketlerin felaketi bir durum var" diye konuştu.

"Eteklerindeki taşları döksünler"

Konuyla ilgili ikinci bir gelişmeye kadar hiç konuşmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Bunlar eteklerindeki taşları döksünler. Sonra bir değerlendirmeyi Cumhur İttifakı olarak aramızda yapıyoruz. AK Parti olarak da bizler MKYK'da değerlendirmeleri yaparız. Bu değerlendirmeden sonra kararımızı veririz" ifadelerini kullandı.

 

DW / SÖ,ET

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