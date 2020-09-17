 Erdoğan: Oruç Reis tekrar görevine dönecektir | TÜRKİYE | DW | 18.09.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan: Oruç Reis tekrar görevine dönecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis’in tamir-bakım için çekilmesinin Türkiye’nin sismik araştırmalarının durduğu anlamına gelmediğini söyledi. Erdoğan Türkiye’nin her zaman görüşmeye hazır olduğunu da belirtti.

Oruç Reis

Oruç Reis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı çıkışında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan canlı yayında yaptığı açıklamada Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini bölgeden çekmesi ile ilgili olarak "Bu demek değil ki Oruç Reis'in tamir-bakım için çekilmesi artık tamamen bizim sismik araştırmalarımızın durması anlamında değildir. Tamir-bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir ve oradaki çalışmalarına aynen devam edecektir. Kendilerine şunu da söyledik biz her zaman iyi niyet olduktan sonra görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan hükümet sözcüsü Stelyo Petsas dün yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında deniz yetki alanları konusunda yaşanan gerginliği yatıştırmak amaçlı "doğrudan" görüşmelerin, Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini bölgeden çekmesinin ardından yeniden başlatıldığını söylemişti.

"İşi sıkı tutmak durumundayız"

Erdoğan Covid-19 salgını ile ilgili olarak da "Mecburen işi tekrar sıkı tutmak durumundayız" ifadelerini kullanarak "Bunları keyfimizden yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da koronavirüs salgınında ülke genelinde hasta sayılarının artışa geçtiğini söyledi. Koca "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her yanında eşit olmadığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

DW/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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