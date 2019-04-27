 Erdoğan: Ortada bir şaibe, yolsuzluk var | TÜRKİYE | DW | 04.05.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: Ortada bir şaibe, yolsuzluk var

Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İstanbul seçimleri konusunda “Ortada bir şaibe var, yolsuzluk var” dedi. Erdoğan “Bu yolsuzluğun ortadan kaldırılması YSK’yı aklayacaktır” şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy’de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 25'inci Olağan Genel Kurulu ve Genel Merkez Binası Açılış Töreni'nde bir konuşma yaptı.

Erdoğan konuşmasında, "İstanbul'da bindelerle oynanan bir oyun var, yolsuzluklar var. Bütün bu yolsuzluklar karşısında ben bir genel başkan olarak halkımın oyunun arkasını takip etmek, onun sonucunu kovalamak zorundayım” şeklinde konuştu. "27 binden, 28 binden 13 bine kadar bu sayımda oylar düşüyorsa burada bir yolsuzluğun olduğu apaçık ortadayken bunu kovalamayalım mı? Takip etmeyelim mi?” diyen Erdoğan, vatandaşların da "Bu seçim yenilenmeli” dediğini belirtti.

İstanbul'daki seçimlere ilişkin olarak Erdoğan, "Burada bir şaibe var, yolsuzluk var, bu açık ortada. Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa ‘başımız üstüne deriz' onu kabulleniriz” şeklinde konuştu. Erdoğan sözlerini "Bizim şu anda buradaki gayretimiz sadece YSK'nın bu şaibeyi ortadan kaldıracak milli iradeye bu zemini hazırlamaktır. Ortada bir yolsuzluk var şaibe var bu yolsuzluğun ortadan kaldırılması hem YSK'yı aklayacaktır. Hem de milletimizi rahatlatacaktır” şeklinde sürdürdü.

"Tüm belgeler, bilgiler kendilerine teslim edildi” diyen Erdoğan, artık "YSK'nın vereceği kararı” beklediklerini vurguladı. Erdoğan, "Biz adil bir karar adil bir netice bekliyoruz. Biz sadece milli iradenin yerini bulmasını istiyoruz” dedi.

YSK'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçlarına olağanüstü itirazına ilişkin kararını Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.

DW,DHA/JD,MY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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