Erdoğan: Operasyon birkaç gün içinde başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin birkaç gün içerisinde Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağını açıkladı. ABD'nin gözlem noktalarını da eleştiren Erdoğan, "hedefi teröristleri Türkiye'den korumak" dedi.
Ankara'da düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda hazırlıkların tamamlandığını belirterek, operasyonun birkaç gün içerisinde başlayacağını söyledi. Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz" dedi.
Erdoğan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda hedef için şu ifadeyi kullandı:
"Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır."
Daha fazlasını okumak için: Fırat'ın doğusuna operasyon mümkün mü?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde gözlem noktası kurduğunu açıklayan Amerika Birleşik Devletleri'ne de tepki gösterdi. Erdoğan, "ABD'nin kurduğu radar ve gözlem noktalarının hedefinin, ülkemizi teröristlerden değil, teröristleri Türkiye'den korumak olduğu aşikardır" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye ile Washington'ın Suriye'deki Kürt müttefikleri arasındaki gerilimin azaltılmasına yardımcı olması amacıyla Suriye'nin kuzeyinde gözlem noktaları kurulduğunu açıklamıştı. Türkiye, ABD'nin bölgeye gözlem noktası kurma planından vazgeçmesini istiyordu.
Daha fazlasını okumak için: ABD Suriye'de gözlem noktaları kurdu
Erdoğan'dan ithal ürün talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türk savunma sanayisi tarafından son dönemde gerçekleştirilen projelere de değindi. Erdoğan, "Savunma sanayi alanında proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz" dedi.
Erdoğan, yurtdışından malzeme ithalatı konusunda da talimat verdi. Erdoğan, "Çok acil olmayan hiçbir ürünün, malzemenin yurt dışından ithal edilmemesinin talimatını buradan tüm kurumlarımıza bir kez daha veriyorum. Türkiye, savunma sanayindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi geliştirilebilir, üretebilir hale gelene kadar durmayacağız, çalışacağız" diye konuştu.
DW,rtr/ÖA,GA
© Deutsche Welle Türkçe
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Suriye sahasına giren Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna ya da yaygın deyişle "Fırat'ın doğusuna" operasyon ihtimalini uzmanlarla konuştuk. (20.11.2018)
Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusundaki yol haritasıyla ilgili Washington'dan yeni bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, YPG'nin anlaşma uyarınca Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğini söyledi. (06.06.2018)
ABD, Suriye'nin kuzeyinde gözlem noktaları kurduğunu açıkladı. Türkiye, ABD'nin gözlem noktası kurma planından vazgeçmesini istemişti. (12.12.2018)
İstanbul'da düzenlenen Suriye zirvesinin ertesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Kobani yakınlarındaki YPG hedeflerini bombaladığı bildirildi. (28.10.2018)